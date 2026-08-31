آهن برکت؛ روایت سه دهه اعتبار در بازار فولاد، از «جوادالائمه» تا مهندسی، تأمین و اجرای پروژهها
«آهن برکت» امروز نام مجموعهای فعال در زنجیره تأمین فولاد و پروژههای ساختمانی و صنعتی است؛ اما پشت این نام، مسیری نزدیک به سه دهه قرار دارد؛ مسیری که با فعالیت حاج حسن حسنلو و «برشکاری جوادالائمه (ع)» آغاز شد و امروز با توسعه آهن برکت در حوزه مهندسی، تأمین و اجرای سازههای فلزی، بتنی و سولههای صنعتی، وارد فصل تازهای شده است.
در صنعت آهن و فولاد، همه سرمایه یک مجموعه را نمیتوان در موجودی انبار، تجهیزات یا حجم معاملات خلاصه کرد. بخشی از سرمایه واقعی این بازار، اعتباری است که معامله به معامله و سال به سال ساخته میشود.
داستان آهن برکت نیز پیش از آنکه داستان شکلگیری یک برند باشد، روایت ساختن همین اعتبار است.
نزدیک به سه دهه حضور در بازار آهن، شناخت متریال و تولیدکنندگان، ارتباط با مشتریان و فعالان صنعت و عبور از دورههای مختلف اقتصادی، امروز پشتوانه مجموعهای شده است که میخواهد از تعریف سنتی «فروشنده آهن» عبور کند و جایگاه خود را در سه حوزه مشخص توسعه دهد:
مهندسی | تأمین | اجرا
اما برای شناخت آهن برکت امروز، باید به نقطه آغاز این مسیر بازگشت.
حاج حسن حسنلو؛ سه دهه اعتبار، تجربه و کسب حلال
ریشه شکلگیری آهن برکت به فعالیت حرفهای حاج حسن حسنلو بازمیگردد؛ فعال باسابقه بازار آهن و فولاد که نزدیک به سه دهه از فعالیت حرفهای خود را در این حوزه سپری کرده است.
این مسیر از «برشکاری جوادالائمه (ع)» آغاز شد.
سالهای نخست، بیش از هر چیز دوران ساختن بود؛ ساختن تجربه، شناخت بازار، ارتباط با مشتریان و مهمتر از همه، اعتباری که نمیتوان آن را یکشبه به دست آورد.
برای حاج حسن حسنلو، فعالیت اقتصادی از ابتدا تنها در خرید، فروش و سود یک معامله خلاصه نمیشد. کسب حلال، خوشقولی، حفظ اعتبار و تعهد نسبت به مشتری، اصولی بودند که در کنار توسعه اقتصادی مجموعه قرار گرفتند.
بازار آهن از آن دسته بازارهایی است که سابقه افراد در آن اهمیت زیادی دارد. ممکن است قیمتها هر روز تغییر کنند و شرایط اقتصادی بارها دگرگون شود، اما اعتبار یک فعال اقتصادی، حاصل سالها رفتار و عملکرد اوست.
همین نگاه باعث شد فعالیتی که در مقیاسی محدودتر آغاز شده بود، بهتدریج توسعه پیدا کند و زمینه شکلگیری مجموعهای بزرگتر را فراهم سازد.
امروز تجربه نزدیک به سه دهه حاج حسن حسنلو، بخشی از سرمایه نامشهود آهن برکت است؛ سرمایهای که نسل جدید مجموعه تلاش میکند با ساختار مدیریتی، دانش مهندسی و زیرساختهای جدید، آن را وارد مرحلهای تازه کند.
ریشه نام «آهن برکت»؛ از جوادالائمه (ع) تا یک برند جدید
پشت نام آهن برکت نیز روایتی قرار دارد که با ریشههای این کسبوکار پیوند خورده است.
نخستین سالهای این مسیر با نام «برشکاری جوادالائمه (ع)» و ارادت خانواده حسنلو به حضرت امام محمدتقی، جوادالائمه (ع)، همراه بود.
در روایتی از امام رضا (ع) درباره فرزندشان حضرت امام جواد (ع) آمده است:
«این مولودی است که مولودی با برکتتر از او برای شیعیان ما زاده نشده است.»
همین مفهوم «برکت» برای خانواده حسنلو معنایی فراتر از یک واژه داشته است.
به روایت این خانواده، گشایش و پیشرفتی که طی سالهای فعالیت «برشکاری جوادالائمه (ع)» تجربه کردند، همواره با نام و عنایت آن حضرت در ذهن آنان پیوند داشته است.
سالها بعد، هنگامی که مجموعه وارد مرحلهای تازه از توسعه شد و نیاز به ایجاد برندی مستقل، فراگیر و متناسب با آینده کسبوکار شکل گرفت، انتخاب نام جدید نیز باید نشانی از همان ریشهها میداشت.
از همین باور، نام «آهن برکت» شکل گرفت.
بنابراین، «برکت» برای این مجموعه صرفاً یک انتخاب تبلیغاتی یا نام تجاری نیست؛ بلکه یادآور مسیری است که نزدیک به سه دهه پیش با نام جوادالائمه (ع)، تلاش، کسب حلال و اعتماد مشتریان آغاز شد.
نام تغییر کرد، ساختار بزرگتر شد؛ اما ریشه همان ریشه باقی ماند.
آهن برکت امروز چه مجموعهای است؟
آهن برکت امروز در حوزه تأمین آهن و فولاد، خدمات تخصصی مرتبط با محصولات فولادی و توسعه پروژههای مهندسی و اجرایی فعالیت میکند.
راهبرد مجموعه، عبور از مدل سنتی خرید و فروش آهن و حرکت به سمت ایجاد زنجیرهای یکپارچهتر برای پاسخگویی به نیاز پروژههاست.
در این مدل، فرآیند میتواند از بررسی نیاز پروژه آغاز شود و تا انتخاب متریال، تأمین فولاد، آمادهسازی، کنترل کیفیت، حمل، ساخت و اجرا ادامه پیدا کند.
به بیان ساده، آهن برکت تلاش دارد سه توانمندی را در کنار یکدیگر قرار دهد:
مهندسی | تأمین | اجرا
این سه واژه، امروز بخش مهمی از هویت جدید آهن برکت را تشکیل میدهند.
تأمین تخصصی آهن و فولاد؛ فراتر از فروش کالا
تأمین تخصصی آهنآلات و محصولات فولادی همچنان یکی از پایههای اصلی فعالیت آهن برکت است.
این مجموعه در تأمین طیف متنوعی از محصولات مورد استفاده در پروژههای ساختمانی و صنعتی فعالیت دارد؛ از جمله:
ورق سیاه و انواع ورقهای فولادی، میلگرد، تیرآهن، قوطی و پروفیل، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع فولادی.
آهن برکت در بازار محصولات تولیدکنندگان شناختهشده صنعت فولاد کشور، از جمله فولاد مبارکه اصفهان، ذوبآهن اصفهان، فولاد اکسین و فولاد کاویان فعالیت دارد و متناسب با مشخصات فنی هر سفارش، امکان تأمین محصولات مختلف را دنبال میکند.
اما تأمین پروژه با فروش یک محموله فولاد تفاوت دارد.
در یک پروژه، قیمت تنها یکی از متغیرهاست.
گرید فولاد، مشخصات فنی، اصالت متریال، ابعاد و ضخامت، وزن، زمانبندی تحویل، خدمات موردنیاز و لجستیک میتوانند به اندازه قیمت خرید اهمیت داشته باشند.
به همین دلیل، یکی از اهداف آهن برکت، حرکت از «فروش کالا» به سمت مفهوم تأمین تخصصی و پروژهمحور است.
زیرساختی برای پاسخگویی به پروژهها
پشت تأمین حرفهای، زیرساخت قرار دارد.
آهن برکت در کنار فعالیت تجاری خود، طی سالهای توسعه بر ایجاد و گسترش زیرساختهای انبارداری و خدمات مرتبط با محصولات فولادی تمرکز کرده است.
در این ساختار، امکان ارائه خدماتی نظیر برش CNC و گیوتین، آمادهسازی سفارش، کنترل متریال و هماهنگی ارسال، بخشی از زنجیره خدمات مجموعه را تشکیل میدهد.
این موضوع برای مشتریان پروژهای اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا در یک پروژه بزرگ، تأمینکننده تنها مسئول اعلام قیمت نیست. زمان تحویل، آمادهسازی صحیح سفارش و هماهنگی لجستیک نیز مستقیماً بر برنامه اجرایی پروژه اثر میگذارد.
همین زیرساخت، یکی از پایههایی است که آهن برکت قصد دارد توسعه فعالیتهای مهندسی و اجرایی خود را بر آن بنا کند.
وقتی فروش فولاد به مهندسی متصل میشود
یکی از مهمترین تغییرات در مسیر توسعه آهن برکت، ورود جدیتر به حوزه مهندسی و اجرای پروژههاست.
شناخت فولاد یک مزیت مهم است؛ اما ساخت یک سازه ایمن و اقتصادی، تنها با خرید فولاد مناسب اتفاق نمیافتد.
یک پروژه موفق حاصل زنجیرهای از تصمیمات مهندسی است:
محاسبات صحیح، طراحی، انتخاب مقاطع، بهینهسازی وزن سازه، انتخاب متریال، کنترل پرت، کیفیت ساخت، اتصالات، کنترل کیفیت و اجرای اصولی.
گاهی یک تصمیم مهندسی صحیح میتواند اثری بهمراتب بیشتر از چند درصد اختلاف قیمت خرید فولاد بر هزینه نهایی پروژه داشته باشد.
از همین نقطه، فلسفه توسعه جدید آهن برکت شکل گرفته است:
اتصال تجربه بازار فولاد به دانش مهندسی و توان اجرا
مهندسی و اجرای سازههای فلزی
یکی از محورهای اصلی توسعه پروژهای آهن برکت، حوزه سازه و اسکلت فلزی است.
در این بخش، هدف ایجاد زنجیرهای هماهنگ میان محاسبات مهندسی، انتخاب متریال، تأمین فولاد، ساخت و اجرای سازه است.
مزیت چنین مدلی زمانی مشخص میشود که واحد مهندسی و واحد تأمین، به جای فعالیت جداگانه، اطلاعات پروژه را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
در این شرایط، انتخاب ورق و مقاطع میتواند براساس نیاز واقعی سازه انجام شود و امکان مدیریت بهتر وزن سازه، پرت مصالح، هزینه و برنامه تأمین فراهم شود.
نگاه آهن برکت در پروژههای سازه فلزی بر رسیدن به تعادل میان سه عامل استوار است:
ایمنی، کیفیت و اقتصاد پروژه
نه سازهای سنگینتر از نیاز واقعی و نه صرفهجوییای که کیفیت و ایمنی را تحت تأثیر قرار دهد.
اجرای سازههای بتنی
فعالیت پروژهای آهن برکت تنها به سازههای فولادی محدود نشده است.
اجرای اسکلت و سازههای بتنی نیز یکی از حوزههای فعالیت پروژهای مجموعه است تا براساس مشخصات فنی، معماری، اقتصادی و شرایط هر پروژه، راهکار مناسب مورد بررسی قرار گیرد.
در چنین مدلی، انتخاب میان سازه فلزی و بتنی نباید صرفاً براساس عادت یا سلیقه انجام شود؛ بلکه باید نتیجه بررسی شرایط واقعی پروژه باشد.
هدف آهن برکت، توسعه تواناییای است که بتواند متناسب با پروژه، راهکار مناسب را پیشنهاد و اجرا کند.
طراحی و اجرای سولههای صنعتی
حوزه دیگر توسعه آهن برکت، طراحی، تأمین، ساخت و اجرای سولههای صنعتی است.
کارخانهها، سالنهای تولید، انبارها، مراکز لجستیکی و مجموعههای صنعتی، هرکدام نیازهای متفاوتی دارند.
در طراحی یک سوله، عواملی مانند دهانه، ارتفاع، بارگذاری، نوع کاربری، جرثقیل سقفی، شرایط توسعه آینده، نوع پوشش و وزن نهایی سازه، مستقیماً بر هزینه ساخت تأثیر میگذارند.
اینجاست که ترکیب مهندسی با شناخت بازار فولاد اهمیت پیدا میکند.
طراحی بهینه میتواند بدون کاهش الزامات ایمنی، مصرف فولاد را منطقیتر کند و در پروژههای بزرگ، همین موضوع میتواند تأثیر اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.
کنترل کیفیت؛ حلقه مهم زنجیره تأمین
یکی دیگر از حوزههایی که در ساختار آهن برکت مورد توجه قرار گرفته، کنترل کیفیت محصولات فولادی است.
در یک پروژه مهندسی، صرف درج نام کارخانه روی فاکتور برای ارزیابی کامل متریال کافی نیست.
گرید فولاد، خواص مکانیکی، ترکیب شیمیایی و انطباق محصول با مشخصات موردنیاز پروژه اهمیت دارند.
در مواردی که پروژه به بررسیهای تخصصی نیاز داشته باشد، روشهایی نظیر آنالیز شیمیایی، تست کشش و آزمون غیرمخرب UT میتوانند برای ارزیابی متریال مورد استفاده قرار گیرند.
این نگاه بخشی از همان تحول بزرگتر است:
فروش یک محصول، به ارائه یک راهکار برای پروژه تبدیل شود.
نسل جدید آهن برکت؛ توسعه بدون فراموشکردن ریشهها
شاید مهمترین بخش داستان امروز آهن برکت، نحوه مواجهه نسل جدید مجموعه با میراث سه دهه گذشته باشد.
قرار نیست تجربه بازار کنار گذاشته شود؛ قرار است ساختارمند و مقیاسپذیر شود.
اعتبار و تجربه حاج حسن حسنلو، شناخت بازار و روابطی که طی سالها شکل گرفته، امروز در کنار توسعه تیمهای تخصصی، دانش مهندسی، مدیریت جدید، بازاریابی و استفاده بیشتر از فناوری قرار گرفته است.
هدف، تبدیل تجربه یک کسبوکار باسابقه به سازمانی است که توان مدیریت فعالیتها و پروژههایی در مقیاس بزرگتر را داشته باشد.
فرمول توسعه آهن برکت را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد:
سه دهه تجربه + اعتبار بازار + قدرت تأمین + دانش مهندسی + توان اجرا
آهن برکت چگونه میخواهد متفاوت باشد؟
در صنعت فولاد، بزرگبودن با شعار اثبات نمیشود.
برای یک مشتری یا کارفرما، سؤالهای مهم در پایان کار بسیار سادهاند:
آیا متریال همان چیزی بود که سفارش داده شد؟
آیا کیفیت قابل بررسی بود؟
آیا تحویل طبق برنامه انجام شد؟
آیا هزینهها مدیریت شدند؟
آیا مجموعه در برابر تعهد خود پاسخگو بود؟
آهن برکت تلاش کرده است مدل توسعه خود را بر پاسخ به همین سؤالات بنا کند.
اصالت متریال، کنترل کیفیت، شفافیت فرآیند خرید، ارائه فاکتور رسمی، امکان بازدید حضوری، مشاوره تخصصی و پاسخگویی به پروژه، از مؤلفههایی هستند که در این مسیر مورد تأکید قرار گرفتهاند.
هدف نهایی این است که رابطه با مشتری تنها به صدور یک فاکتور ختم نشود.
یک پروژه موفق میتواند آغاز یک همکاری طولانیمدت باشد.
آینده آهن برکت؛ از بازار آهن تا یک مجموعه جامع فولاد و ساخت
چشمانداز آهن برکت صرفاً فروش بیشتر آهنآلات نیست.
مسیر توسعه مجموعه به سمت ایجاد یک برند جامع در زنجیره فولاد، مهندسی و ساخت تعریف شده است؛ مجموعهای که بتواند بخش قابل توجهی از نیاز یک پروژه را از مرحله بررسی و مهندسی تا تأمین متریال، ساخت و اجرای سازه مدیریت کند.
گسترش فعالیتهای مهندسی، توسعه پروژههای اسکلت فلزی و بتنی، طراحی و اجرای سولههای صنعتی، تقویت زیرساختها و توسعه سازمانی، بخشهایی از این مسیر هستند.
اما در میان تمام تغییراتی که از «برشکاری جوادالائمه (ع)» تا آهن برکت امروز اتفاق افتاده، یک اصل قرار است تغییر نکند:
اعتبار، سخت ساخته میشود و آسان نباید از دست برود.
برای حاج حسن حسنلو و خانواده او، «برکت» یادآور همین مسیر است؛ مسیری که با نام جوادالائمه (ع)، کسب حلال، تلاش و اعتماد مشتریان آغاز شد و امروز در مقیاسی بزرگتر ادامه پیدا کرده است.
از جوادالائمه (ع) تا آهن برکت؛ ریشه همان است، مقیاس بزرگتر شده است.
آهن برکت | مهندسی، تأمین، اجرا
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