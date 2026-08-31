دیدار پزشکیان با شهباز شریف



به گزارش تابناک به نقل از فارس، رئیس‌جمهور ایران و نخست‌وزیر پاکستان در حاشیۀ اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس در قرقیزستان، با یکدیگر دیدار و درباره آخرین وضعیت مناسبات و همکاری‌های دوجانبه و راه‌های تقویت تعاملات مشترک گفت‌وگو کردند.



پزشکیان و شهباز شریف ضمن بررسی آخرین تحولات و روند همکاری‌های میان تهران و اسلام‌آباد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه و تعمیق مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.