دیدار پزشکیان با شهباز شریف
رئیسجمهور ایران و نخستوزیر پاکستان در حاشیۀ اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس در قرقیزستان، با یکدیگر دیدار کردند.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۲۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، رئیسجمهور ایران و نخستوزیر پاکستان در حاشیۀ اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس در قرقیزستان، با یکدیگر دیدار و درباره آخرین وضعیت مناسبات و همکاریهای دوجانبه و راههای تقویت تعاملات مشترک گفتوگو کردند.
پزشکیان و شهباز شریف ضمن بررسی آخرین تحولات و روند همکاریهای میان تهران و اسلامآباد، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای توسعه و تعمیق مناسبات دو کشور در زمینههای مختلف تأکید کردند.
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