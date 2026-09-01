شرکت مخابرات ایران به جای ارتقای کیفیت خدمات، روی سود از خطوط قطع‌شده سرمایه‌گذاری کرده؛ سیستمی که در آن کاربر هرچه دیرتر به قبض برسد، مبلغ بیشتری باید بابت سود رزرو پرداخت کند و عملاً در یک چرخه بدهی ابدی گرفتار می‌شود.

تصور کنید تلفنی دارید که قطع است، هیچ تماسی نمی‌گیرید، اما ماهانه صدها هزار تومان بابت «سود رزرو» به شرکت مخابرات می‌بخشید! برای مثال ۴۱۸ هزار تومان برای تنها ۱۷ روز؛ رقمی که از اشتراک‌های اینترنت پرسرعت هم پیشی گرفته است و در شرایطی که مشترکین از سـودجویی قانونی این شرکت می‌نالند اما پاسخ تکان‌دهنده مخابرات این است که «حتی اگر خطتان قطع باشد، باید پول بدهید! »

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ردیف‌های مبهم در قبض‌های مخابرات، علاوه بر اینکه بودجه خانواده‌های ایرانی را می‌بلعد بلکه حقیتی را آشکار کرد و آن این است که در ایران، شما حتی بابت نداشتن خدمت هم باید پول پرداخت کنید!

به تازگی انتشار قبض‌هایی با مبالغ خیره‌کننده، داغ دل مشترکین تلفن ثابت را تازه کرده است اما نگاهی به جزئیات قبوض مشترکین نشان می دهد که بخش زیاد مبلغ پرداختی، نه بابت مکالمه، بلکه بابت ردیف‌های بودجه‌بندی‌شده‌ای است که تحت عناوین مبهم از مردم اخذ می‌شود.

پیش تر تابناک در گزارشی با عنوان تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! به مساله افزایش ۴۵ درصدی تعرفه‌ها و ۲.۶ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد از این راه پرداخته بود و در این گزارش علاوه بر بررسی میزان تعرفه ها به بررسی کیفیت خدمات نیز پرداخته شد .

وقتی قبض تلفن، از اشتراک اینترنت پرسرعت گران‌تر می‌شود!

مخاطبان تابناک با ارسال قبض مخابرات اعلام کرده اند که مبلغ ۴۱۸ هزارتومان که رقم بیش از ۶۵ درصد کل مبلغ قبض را تشکیل می‌دهد به قبض تلفن ثابت مشترکان اضافه شده است و حالا پرسش اصلی اینجاست که آبونمان رزرو دقیقاً بابت کدام خدمت ارائه شده است؟ و این عدد که یک هزینه اجباری سنگین است بدون تناسب با میزان مصرف مشترک، در صورت‌حساب گنجانده شده است .

۴۱۸ هزار تومان برای ۱۷ روز!

اما طبق مندرجات قبض، پایان صورت‌حساب ۰۷/۰۶/۱۴۰۵ و آغاز آن ۲۰/۰۵/۱۴۰۵ است و این یعنی برای یک بازه زمانی حدوداً ۱۷ روزه، مبلغی بالغ بر ۴۱۸ هزار تومان صادر شده است که این یعنی هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت ساده در ماه، از بسیاری از اشتراک‌های اینترنت پرسرعت هم فراتر رفته است.

چرا تعرفه‌های مخابرات توسط ستاد تنظیم بازار تایید شد؟

مساله دیگر اینکه در پایین قبض ذکر شده که مابه‌التفاوت هزینه بر مبنای آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار محاسبه شده و سوال این است که ستاد تنظیم بازار معمولاً برای کالاهای اساسی تصمیم‌گیری می‌کند اما ورود آن به حوزه تعرفه‌های مخابراتی و تایید مبالغی که عملاً هزینه «اشتراک ماهانه» را چندین برابر کرده نیز جای سؤال دارد .

اما پرسش نهایی از مسئولین مخابرات این است که آیا عدالت است که یک مشترک بابت داشتن یک خط تلفن (حتی بدون یک دقیقه مکالمه)، ماهانه صدها هزار تومان بابت عناوینی چون آبونمان رزرو پرداخت کند؟ درحالی که ادامه این روند، به معنای ذوب کردن بودجه خانواده‌ها در چاه ناترازی‌های مدیریتی این شرکت است.

پاسخ تکان‌دهنده مخابرات به اعتراض مشترکین!

اما معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران درخصوص هزینه آبونمان رزرو به خبرنگار اقتصادی تابناک گفت: دریافت حق اشتراک ماهانه یا آبونمان تلفن ثابت، بر اساس مصوبات و ضوابط ابلاغی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در چارچوب مقررات تعیین‌شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز در مصوبه اخیر خود، سقف تعرفه حق اشتراک ماهانه خدمت مکالمه صوتی مشترکان تلفن ثابت را بازنگری کرده است.

این مقام مسئول افزود: بر این اساس تا زمانی که خط تلفن به‌طور کامل تخلیه نشده، حق اشتراک ماهانه آن مطابق مقررات مربوط محاسبه می‌شود. بنابراین قرار گرفتن خط در وضعیت قطع لزوماً به معنای توقف محاسبه حق اشتراک نیست. البته در صورتی که خط مشترک به دلیل عدم پرداخت بدهی در وضعیت قطع دوطرفه قرار گیرد، مبلغ حق اشتراک مربوط به دوره قطع در سامانه ثبت و به‌صورت «آبونمان رزرو» نگهداری می‌شود اما هنگامی که مشترک برای دریافت قبض به‌روز، تسویه بدهی یا تعیین تکلیف خط خود اقدام کند، مبالغ حق اشتراک مربوط به ماه‌های گذشته نیز در صورتحساب وی قابل مشاهده و مطالبه خواهد بود.

معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که چرا هزینه آبونمان و آبونمان رزرو جداگانه محاسبه می‌شود پاسخ داد: تفکیک این دو عنوان در صورتحساب با هدف شفافیت بیشتر انجام شده چراکه شرکت مخابرات می‌تواند مشخص کند چه میزان از حق اشتراک مربوط به دوره فعال بودن خط و چه میزان مربوط به دوره‌ای است که خط مشترک در وضعیت قطع دوطرفه قرار داشته، اما مشترک نیز می‌تواند به‌صورت شفاف مشاهده کند که چه تعداد از ماه‌های درج‌شده در صورتحساب مربوط به زمان فعال بودن تلفن و چه تعداد مربوط به دوره قطع خط بوده است.

او ادامه داد: آبونمان رزرو یک هزینه جدید یا تعرفه مستقل نیست بلکه عنوانی برای تفکیک حق اشتراک ماه‌های گذشته‌ای است که خط مشترک در وضعیت قطع دوطرفه قرار داشته و مبلغ آن مطابق مقررات در سامانه ثبت شده، ضمن اینکه مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز موضوع حق اشتراک ماهانه تلفن ثابت را در چارچوب پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی و سقف تعرفه آن را تعیین کرده است.

به نظر می‌رسد مخابرات با این روش دنبال بهره‌وری از خطوط قطع‌شده است و مردم را در وضعیتی قرار می‌دهد که هرچه دیرتر به قبض برسد، مبلغ بیشتری به دلیل انباشت آبونمان رزرو پرداخت کند و به مرور سرویس عمومی به یک سیستم جریمه‌ای در حال تغییر شود.