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قیمت گوشی امروز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵

قیمت گوشی‌های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ در بازار موبایل اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۲۴
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موبایل

 

به گزارش تابناک؛ قیمت گوشی‌های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ در بازار موبایل اعلام شد. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد فاصله میان گوشی‌های اقتصادی و پرچمدار همچنان بسیار زیاد است و برای خرید مدل‌های بالارده باید چند صد میلیون تومان هزینه کرد.

در بین گوشی‌های سامسونگ، گلکسی S۲۶ اولترا با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳۴۰ میلیون تومان قیمت دارد و ارزان‌ترین مدل سامسونگ در این فهرست، گلکسی A۰۶ نسخه ۶۴ گیگابایت با قیمت ۴۴ میلیون تومان است.

در خانواده A سامسونگ، گلکسی A۱۷ نسخه ۱۲۸ گیگابایت ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایت آن ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. گلکسی A۳۷ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت نیز ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گلکسی A۵۷ با همین میزان حافظه ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارند.

در بازار شیائومی، ردمی نوت ۱۵ نسخه ۲۵۶ گیگابایت ۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد و خرید نسخه پرو همین مدل ۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد. همچنین ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت ۱۳۷ میلیون تومان قیمت خورده است.

در بازار آیفون، آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۴۰۶ میلیون تومان قیمت دارد. آیفون ۱۷ پرو با همین میزان حافظه ۳۶۲ میلیون تومان و آیفون ۱۷ نسخه CH با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳۰۴ میلیون تومان معامله می‌شود. آیفون ۱۶ نسخه ۱۲۸ گیگابایت نیز ۲۷۹ میلیون تومان قیمت دارد.

نکته: قیمت‌های اعلام‌شده مربوط به بازار موبایل در روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ است و ممکن است با توجه به فروشنده، وضعیت رجیستری، گارانتی، پارت‌نامبر و نوسانات بازار تغییر کند.

 

  مدل حافظه قیمت
سامسونگ گلکسی A06 ۶۴ گیگابایت ۴۴ میلیون تومان
سامسونگ گلکسی A07 ۶۴ گیگابایت ۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
سامسونگ گلکسی A16 ۱۲۸ گیگابایت ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
سامسونگ گلکسی A17 ۱۲۸ گیگابایت ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سامسونگ گلکسی A17 ۲۵۶ گیگابایت ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
سامسونگ گلکسی A26 ۲۵۶ گیگابایت ۸۱ میلیون تومان
سامسونگ گلکسی A27 ۲۵۶ گیگابایت ۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
سامسونگ گلکسی A36 ۲۵۶ گیگابایت ۹۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
سامسونگ گلکسی A37 ۲۵۶ گیگابایت ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سامسونگ گلکسی A56 ۲۵۶ گیگابایت ۱۰۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
سامسونگ گلکسی A57 ۲۵۶ گیگابایت ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سامسونگ گلکسی S24 FE ۲۵۶ گیگابایت ۱۵۲ میلیون تومان
سامسونگ گلکسی S25 FE ۲۵۶ گیگابایت ۱۷۰ میلیون تومان
سامسونگ گلکسی S25 اولترا ۲۵۶ گیگابایت ۲۹۷ میلیون تومان
سامسونگ گلکسی S26 اولترا ۲۵۶ گیگابایت ۳۴۰ میلیون تومان
شیائومی ردمی A3 ۱۲۸ گیگابایت ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
شیائومی ردمی 14C ۲۵۶ گیگابایت ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
شیائومی ردمی A5 ۶۴ گیگابایت ۳۴ میلیون تومان
شیائومی ردمی 15C ۲۵۶ گیگابایت ۵۵ میلیون تومان
شیائومی پوکو C85 ۲۵۶ گیگابایت ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
شیائومی پوکو C75 ۲۵۶ گیگابایت ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
شیائومی ردمی 15 ۲۵۶ گیگابایت ۶۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
شیائومی ردمی نوت 14 ۲۵۶ گیگابایت ۶۳ میلیون تومان
شیائومی ردمی نوت 15 ۲۵۶ گیگابایت ۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
شیائومی ردمی نوت 14 پرو ۲۵۶ گیگابایت ۷۴ میلیون تومان
شیائومی ردمی نوت 15 پرو ۲۵۶ گیگابایت ۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
شیائومی ردمی نوت 14 پرو پلاس ۵۱۲ گیگابایت ۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
شیائومی پوکو X7 پرو ۵۱۲ گیگابایت ۱۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
شیائومی پوکو F6 پرو ۵۱۲ گیگابایت ۱۲۳ میلیون تومان
شیائومی ردمی نوت 15 پرو پلاس ۵۱۲ گیگابایت ۱۳۷ میلیون تومان
اپل آیفون 13 CH ۱۲۸ گیگابایت ۱۸۵ میلیون تومان
اپل آیفون 14 CH ۱۲۸ گیگابایت ۲۰۹ میلیون تومان
اپل آیفون 15 CH ۱۲۸ گیگابایت ۲۱۵ میلیون تومان
اپل آیفون 16 CH ۱۲۸ گیگابایت ۲۷۹ میلیون تومان
اپل آیفون 17 CH ۲۵۶ گیگابایت ۳۰۴ میلیون تومان
اپل آیفون 16 پرو ZAA ۲۵۶ گیگابایت ۳۲۰ میلیون تومان
اپل آیفون 17 پرو ZAA ۲۵۶ گیگابایت ۳۶۲ میلیون تومان
اپل آیفون 16 پرو مکس ZAA ۲۵۶ گیگابایت ۳۸۰ میلیون تومان
اپل آیفون 17 پرومکس ZAA ۲۵۶ گیگابایت ۴۰۶ میلیون تومان

 

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