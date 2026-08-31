قیمت گوشی امروز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵

قیمت گوشی‌های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ در بازار موبایل اعلام شد.

به گزارش تابناک؛ قیمت گوشی‌های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ در بازار موبایل اعلام شد. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد فاصله میان گوشی‌های اقتصادی و پرچمدار همچنان بسیار زیاد است و برای خرید مدل‌های بالارده باید چند صد میلیون تومان هزینه کرد.

در بین گوشی‌های سامسونگ، گلکسی S۲۶ اولترا با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳۴۰ میلیون تومان قیمت دارد و ارزان‌ترین مدل سامسونگ در این فهرست، گلکسی A۰۶ نسخه ۶۴ گیگابایت با قیمت ۴۴ میلیون تومان است.

در خانواده A سامسونگ، گلکسی A۱۷ نسخه ۱۲۸ گیگابایت ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایت آن ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. گلکسی A۳۷ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت نیز ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گلکسی A۵۷ با همین میزان حافظه ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارند.

در بازار شیائومی، ردمی نوت ۱۵ نسخه ۲۵۶ گیگابایت ۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد و خرید نسخه پرو همین مدل ۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد. همچنین ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت ۱۳۷ میلیون تومان قیمت خورده است.

در بازار آیفون، آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۴۰۶ میلیون تومان قیمت دارد. آیفون ۱۷ پرو با همین میزان حافظه ۳۶۲ میلیون تومان و آیفون ۱۷ نسخه CH با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳۰۴ میلیون تومان معامله می‌شود. آیفون ۱۶ نسخه ۱۲۸ گیگابایت نیز ۲۷۹ میلیون تومان قیمت دارد.

نکته: قیمت‌های اعلام‌شده مربوط به بازار موبایل در روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ است و ممکن است با توجه به فروشنده، وضعیت رجیستری، گارانتی، پارت‌نامبر و نوسانات بازار تغییر کند.