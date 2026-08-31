قیمت گوشی امروز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵
به گزارش تابناک؛ قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ در بازار موبایل اعلام شد. بررسی قیمتها نشان میدهد فاصله میان گوشیهای اقتصادی و پرچمدار همچنان بسیار زیاد است و برای خرید مدلهای بالارده باید چند صد میلیون تومان هزینه کرد.
در بین گوشیهای سامسونگ، گلکسی S۲۶ اولترا با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳۴۰ میلیون تومان قیمت دارد و ارزانترین مدل سامسونگ در این فهرست، گلکسی A۰۶ نسخه ۶۴ گیگابایت با قیمت ۴۴ میلیون تومان است.
در خانواده A سامسونگ، گلکسی A۱۷ نسخه ۱۲۸ گیگابایت ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایت آن ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است. گلکسی A۳۷ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت نیز ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گلکسی A۵۷ با همین میزان حافظه ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارند.
در بازار شیائومی، ردمی نوت ۱۵ نسخه ۲۵۶ گیگابایت ۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد و خرید نسخه پرو همین مدل ۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد. همچنین ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت ۱۳۷ میلیون تومان قیمت خورده است.
در بازار آیفون، آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۴۰۶ میلیون تومان قیمت دارد. آیفون ۱۷ پرو با همین میزان حافظه ۳۶۲ میلیون تومان و آیفون ۱۷ نسخه CH با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳۰۴ میلیون تومان معامله میشود. آیفون ۱۶ نسخه ۱۲۸ گیگابایت نیز ۲۷۹ میلیون تومان قیمت دارد.
نکته: قیمتهای اعلامشده مربوط به بازار موبایل در روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ است و ممکن است با توجه به فروشنده، وضعیت رجیستری، گارانتی، پارتنامبر و نوسانات بازار تغییر کند.
|مدل
|حافظه
|قیمت
|سامسونگ
|گلکسی A06
|۶۴ گیگابایت
|۴۴ میلیون تومان
|سامسونگ
|گلکسی A07
|۶۴ گیگابایت
|۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|سامسونگ
|گلکسی A16
|۱۲۸ گیگابایت
|۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|سامسونگ
|گلکسی A17
|۱۲۸ گیگابایت
|۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سامسونگ
|گلکسی A17
|۲۵۶ گیگابایت
|۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|سامسونگ
|گلکسی A26
|۲۵۶ گیگابایت
|۸۱ میلیون تومان
|سامسونگ
|گلکسی A27
|۲۵۶ گیگابایت
|۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سامسونگ
|گلکسی A36
|۲۵۶ گیگابایت
|۹۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|سامسونگ
|گلکسی A37
|۲۵۶ گیگابایت
|۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سامسونگ
|گلکسی A56
|۲۵۶ گیگابایت
|۱۰۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|سامسونگ
|گلکسی A57
|۲۵۶ گیگابایت
|۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سامسونگ
|گلکسی S24 FE
|۲۵۶ گیگابایت
|۱۵۲ میلیون تومان
|سامسونگ
|گلکسی S25 FE
|۲۵۶ گیگابایت
|۱۷۰ میلیون تومان
|سامسونگ
|گلکسی S25 اولترا
|۲۵۶ گیگابایت
|۲۹۷ میلیون تومان
|سامسونگ
|گلکسی S26 اولترا
|۲۵۶ گیگابایت
|۳۴۰ میلیون تومان
|شیائومی
|ردمی A3
|۱۲۸ گیگابایت
|۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|شیائومی
|ردمی 14C
|۲۵۶ گیگابایت
|۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|شیائومی
|ردمی A5
|۶۴ گیگابایت
|۳۴ میلیون تومان
|شیائومی
|ردمی 15C
|۲۵۶ گیگابایت
|۵۵ میلیون تومان
|شیائومی
|پوکو C85
|۲۵۶ گیگابایت
|۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|شیائومی
|پوکو C75
|۲۵۶ گیگابایت
|۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|شیائومی
|ردمی 15
|۲۵۶ گیگابایت
|۶۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|شیائومی
|ردمی نوت 14
|۲۵۶ گیگابایت
|۶۳ میلیون تومان
|شیائومی
|ردمی نوت 15
|۲۵۶ گیگابایت
|۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|شیائومی
|ردمی نوت 14 پرو
|۲۵۶ گیگابایت
|۷۴ میلیون تومان
|شیائومی
|ردمی نوت 15 پرو
|۲۵۶ گیگابایت
|۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|شیائومی
|ردمی نوت 14 پرو پلاس
|۵۱۲ گیگابایت
|۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|شیائومی
|پوکو X7 پرو
|۵۱۲ گیگابایت
|۱۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|شیائومی
|پوکو F6 پرو
|۵۱۲ گیگابایت
|۱۲۳ میلیون تومان
|شیائومی
|ردمی نوت 15 پرو پلاس
|۵۱۲ گیگابایت
|۱۳۷ میلیون تومان
|اپل
|آیفون 13 CH
|۱۲۸ گیگابایت
|۱۸۵ میلیون تومان
|اپل
|آیفون 14 CH
|۱۲۸ گیگابایت
|۲۰۹ میلیون تومان
|اپل
|آیفون 15 CH
|۱۲۸ گیگابایت
|۲۱۵ میلیون تومان
|اپل
|آیفون 16 CH
|۱۲۸ گیگابایت
|۲۷۹ میلیون تومان
|اپل
|آیفون 17 CH
|۲۵۶ گیگابایت
|۳۰۴ میلیون تومان
|اپل
|آیفون 16 پرو ZAA
|۲۵۶ گیگابایت
|۳۲۰ میلیون تومان
|اپل
|آیفون 17 پرو ZAA
|۲۵۶ گیگابایت
|۳۶۲ میلیون تومان
|اپل
|آیفون 16 پرو مکس ZAA
|۲۵۶ گیگابایت
|۳۸۰ میلیون تومان
|اپل
|آیفون 17 پرومکس ZAA
|۲۵۶ گیگابایت
|۴۰۶ میلیون تومان