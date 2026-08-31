تعداد شهدای حمله آمریکا به لارک اعلام شد
فرماندار قشم اعلام کرد: در پی حمله شامگاه یکشنبه آمریکا به جزیره لارک در شهرستان قشم، ۲ نفر به شهادت رسیدند و چند نفر دیگر مجروح شدند.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۲۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در پی حمله شامگاه یکشنبه آمریکا به جزیره لارک در شهرستان قشم، ۲ نفر به شهادت رسیدند و چند نفر دیگر مجروح شدند.
امیر تیموری فرماندار شهرستان قشم با تأیید این خبر اظهار کرد: در جریان این حمله، متأسفانه ۲ نفر به شهادت رسیده و تعدادی نیز مجروح شدهاند.
جزیره لارک از جزایر راهبردی استان هرمزگان و از توابع شهرستان قشم است که در محدوده تنگه هرمز قرار دارد.
بر اساس اطلاعات اولیه، مجروحان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی مورد رسیدگی قرار گرفتهاند و جزئیات بیشتر درباره وضعیت آنان و ابعاد خسارات وارده متعاقباً اعلام خواهد شد.
شهید علی فیاضی و شهید حمید عوض زاده دو شهید حمله جنایتکارانه آمریکا به جزیره لارک هستند.
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