فرماندار قشم اعلام کرد: در پی حمله شامگاه یکشنبه آمریکا به جزیره لارک در شهرستان قشم، ۲ نفر به شهادت رسیدند و چند نفر دیگر مجروح شدند.

تعداد شهدای حمله آمریکا به لارک اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در پی حمله شامگاه یکشنبه آمریکا به جزیره لارک در شهرستان قشم، ۲ نفر به شهادت رسیدند و چند نفر دیگر مجروح شدند.

امیر تیموری فرماندار شهرستان قشم با تأیید این خبر اظهار کرد: در جریان این حمله، متأسفانه ۲ نفر به شهادت رسیده و تعدادی نیز مجروح شده‌اند.

جزیره لارک از جزایر راهبردی استان هرمزگان و از توابع شهرستان قشم است که در محدوده تنگه هرمز قرار دارد.

بر اساس اطلاعات اولیه، مجروحان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند و جزئیات بیشتر درباره وضعیت آنان و ابعاد خسارات وارده متعاقباً اعلام خواهد شد.

شهید علی فیاضی و شهید حمید عوض زاده دو شهید حمله جنایتکارانه آمریکا به جزیره لارک هستند.