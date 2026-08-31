عکس: میاندشت؛ بهشت گونه‌های وحشی در دل کویر

در میان دشت‌های وسیع و اقلیم خشک جاجرم، منطقه میاندشت با وجود رودخانه فصلی کال‌شور، پناهگاهی امن برای جانوران شاخصی چون پلنگ، گربه پالاس و گوسفند وحشی شده است. این منطقه با ۸۵ هزار هکتار وسعت، تابلویی از تنوع زیستی و گیاهان هالوفیت است که هر بازدیدکننده‌ای را شگفت‌زده می‌کند. افزایش جمعیت آهوها در این پناهگاه، سبب شد تا ۲ سال پیش، بخشی ۱۶ هزار هکتاری از این منطقه با عنوان «پارک ملی ضامن آهو» به طور رسمی به شبکه پارک‌های ملی کشور بپیوندد؛ منطقه‌ای که اکنون به نماد احیای حیات وحش در این استان تبدیل شده است.