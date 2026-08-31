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اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار+جدول

در میان محصولات مورد بررسی بیشترین فاصله قیمت مربوط به خودرو پارس نوآ با فاصله ۸۶۱ میلیون تومان(۶۰ درصد) است، پس از آن خودرو ری‌را با ۸۰۰ میلیون تومان، خودرو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با ۷۴۷ میلیون تومان بیشترین اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۱۳
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1549 بازدید
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خودرو

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بررسی فاصله قیمت کارخانه و بازار برخی از خودروهای پر مخاطب داخلی امروز (۹ شهریورماه ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که میان قیمت‌های مصوب خودروسازان و نرخ‌هایی که خودروها در بازار آزاد معامله می‌شوند، شکاف قابل‌توجهی وجود دارد که بیش از همه ناشی از دو عامل نرخ ارز در بازار آزاد و میزان عرضه (کمتر از تقاضای موجود در بازار) است و اختلاف قیمت کارخانه و بازار از ۲۲۰ میلیون تومان برای رانا پلاس (۱۳ درصد فاصله) تا ۸۶۱ میلیون تومان برای پارس نوآ (۶۰ درصد فاصله) و ۶۵۷ میلیون تومان اختلاف میان قیمت کارخانه تا بازار برای خودرو سهند و فاصله ۷۸ درصدی، متغیر است.

در میان محصولات مورد بررسی که در ادامه و در جدول زیر مشاهده می‌شود، بیشترین فاصله قیمت (ریالی) همانطور که گفته شد؛ مربوط به خودرو پارس نوآ با فاصله ۸۶۱ میلیون تومان(۶۰ درصد) است، پس از آن خودرو ری‌را  با ۸۰۰ میلیون تومان، خودرو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با ۷۴۷ میلیون تومان بیشترین اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

اما خودرو سهند با ۶۵۷ میلیون تومان و فاصله ۷۸ درصدی نسبت به قیمت کارخانه بیشترین فاصله (نسبی) قیمت را با بازار دارد. شاهین بدون سانروف با ۶۶۲ میلیون تومان، تارا اتوماتیک توربو با ۶۷۵ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با ۵۷۰ میلیون تومان از دیگر خودروهایی هستند که اختلاف قیمت قابل‌توجهی میان نرخ کارخانه و بازار آنها وجود دارد.

این ارقام در شرایطی ثبت شده که فاصله قابل‌توجه میان قیمت کارخانه و بازار، همچنان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های وجود تقاضای سوداگرانه و محدودیت عرضه در بازار خودرو محسوب می‌شود و هرچه فاصله میان قیمت کارخانه و بازار بیشتر باشد، جذابیت خودرو برای خرید از مسیرهای رسمی و فروش مجدد در بازار افزایش می‌یابد؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌های فروش و قیمت‌گذاری خودرو است.

اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار+جدول

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قیمت خودرو قیمت کارخانه بازار پارس نوآ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Canada
|
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
0
2
پاسخ
پول بنز میدی فرقون میگیری بعد ذوق کن چند صد میلیون از بازاری که خودشون اختراع کرده سود میکنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
0
1
پاسخ
تا دلار و تحریم ها سامان پیدا نکنه اوضاع همینه
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