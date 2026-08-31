پزشکیان خطاب به نخست‌وزیر هند: متأسفانه در داخل آمریکا جریان‌هایی وجود دارند که منافع خود را در تداوم جنگ می‌بینند و خواهان استمرار درگیری‌ها هستند؛ اما ما معتقدیم باید با تقویت اراده‌های صلح‌طلبانه، در مسیر صلح، ثبات و امنیت حرکت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در دیدار مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، با قدردانی از همراهی و همکاری دهلی‌نو با ایران در شرایط جنگ اخیر، بر ضرورت تقویت تلاش‌های دیپلماتیک برای استقرار صلح و امنیت در منطقه تأکید کرد.

رئیس‌جمهوری با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه‌ای اظهار کرد: از ابتدای آغاز به کار دولت، تلاش ما بر تأمین صلح و امنیت و حل‌وفصل مسائل از مسیر گفت‌و‌گو و مذاکره استوار بوده است، اما متأسفانه آمریکایی‌ها به جای بهره‌گیری از سازوکار‌های دیپلماتیک، مسیر جنگ، ناامنی و تحمیل اراده از طریق زور را در پیش گرفته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه ایران هیچ‌گاه از جنگ استقبال نمی‌کند، تصریح کرد: مسئولیت ما ایجاب می‌کند مردم را از خطر و ناامنی دور کنیم و زمینه را برای دستیابی آنان به صلح، آرامش و امنیت فراهم آوریم.

ادامه جنگ نه به نفع ما، نه به سود منطقه و نه در راستای منافع بشریت است

پزشکیان با اشاره به توافقات صورت‌گرفته در مسیر حل مسائل، افزود: جمهوری اسلامی ایران به تعهداتی که در چارچوب توافقات پذیرفته پایبند بوده، اما متأسفانه طرف آمریکایی به تعهدات خود عمل نکرده است. با این حال، همچنان تلاش می‌کنیم مسیر توافق و تفاهم را محقق کنیم و بر این باوریم ادامه جنگ نه به نفع ما، نه به سود منطقه و نه در راستای منافع بشریت است.

جریان‌هایی در آمریکا منافع خود را در تداوم جنگ می‌بینند

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه عقل و منطق حکم می‌کند از جنگ و جنگ‌طلبی پرهیز کنیم، تصریح کرد: متأسفانه در داخل آمریکا جریان‌هایی وجود دارند که منافع خود را در تداوم جنگ می‌بینند و خواهان استمرار درگیری‌ها هستند؛ اما ما معتقدیم باید با تقویت اراده‌های صلح‌طلبانه، در مسیر صلح، ثبات و امنیت حرکت کرد.

وی با اشاره به جایگاه و ظرفیت‌های مهم هند در منطقه و جهان و همچنین پیوند‌های عمیق تاریخی و فرهنگی میان دو ملت، از نخست‌وزیر هند خواست از ظرفیت ارتباطات خود با طرف‌های مختلف برای کمک به بازگشت آنان از مسیر جنگ و خونریزی به مسیر گفت‌و‌گو و توافق استفاده کند.

باید همه ظرفیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ناامنی و درگیری به کار گرفته شود

پزشکیان با تأکید بر اینکه خواست و اراده عقلای منطقه و جهان، صلح، امنیت، آرامش و پرهیز از جنگ است، اظهار کرد: بر این باوریم راهکار مسائل موجود، گفت‌و‌گو و همکاری است و باید همه ظرفیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ناامنی و درگیری به کار گرفته شود.

رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه ایران و هند، بر آمادگی تهران برای توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه در تمامی زمینه‌ها تأکید و اظهار کرد: ایران و هند از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و سایر زمینه‌های مورد علاقه برخوردارند و می‌توان با تقویت همکاری‌های دوجانبه و خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها، سطح روابط دو کشور را بیش از پیش ارتقا داد.

تهران آمادگی دارد همکاری‌های خود با هند را در عرصه‌های مختلف گسترش دهد

وی با اشاره به تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد محدودیت و مانع در مسیر همکاری‌های ایران با دیگر کشورها، تصریح کرد: به‌رغم فشار‌ها و محدودیت‌هایی که تلاش می‌شود در مسیر روابط ایران با دیگر کشور‌ها ایجاد شود، تهران آمادگی دارد همکاری‌های خود با هند را در عرصه‌های مختلف گسترش دهد.

پزشکیان همچنین بر ضرورت تقویت ارتباطات و رایزنی‌های میان مسئولان دو کشور تأکید کرد و گفت: با اهتمام و حمایت شما می‌توانیم ارتباطات میان دو کشور را بیش از پیش تعمیق بخشیده و زمینه‌های جدیدی برای همکاری فراهم کنیم.

تلاش هند بر استمرار همکاری و ارتباطات خود با ایران است

نخست‌وزیر هند نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: در دوران سخت اخیر تلاش کردیم همکاری و ارتباطات خود با ایران را استمرار بدهد و حفظ کنیم.

مودی با اشاره به تجربیات و دیدگاه‌های پزشکیان در زمینه صلح و امنیت افزود: با شناختی که از شخصیت جناب‌عالی پیدا کرده‌ام، شما فردی صلح‌دوست هستید و باور دارم می‌توانید در مسیر تحقق صلح نقش مؤثری ایفا کنید. مطمئن هستم تلاش‌های شما در نهایت به نتایج مطلوب منجر خواهد شد.

باید تلاش‌های خود را برای استقرار صلح مضاعف کنیم

وی با تأیید دیدگاه رئیس‌جمهوری اسلامی ایران درباره وجود جریان‌هایی که منافع خود را در تداوم جنگ می‌بینند، گفت: با شما موافقم که عده‌ای منافع خود را در جنگ می‌بینند، اما ما باید تلاش‌های خود را برای استقرار صلح مضاعف کنیم. باور و اعتقاد من این است که در نهایت صلح و امنیت فائق خواهد آمد.

مودی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی روابط ایران و هند اظهار کرد: ایران و هند دارای روابطی کهن و ریشه‌دار هستند و تمدن‌های دو کشور طی قرن‌ها با یکدیگر پیوند داشته‌اند. این پیشینه و ارتباطات تاریخی و فرهنگی می‌تواند پشتوانه ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های دو کشور در بخش‌های مختلف باشد.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و نخست‌وزیر هند در این دیدار همچنین آخرین وضعیت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف را بررسی کردند.

همکاری‌های حمل‌ونقلی و دریایی، تحولات مرتبط با تنگه هرمز و همچنین روند همکاری‌ها در بندر چابهار از جمله مهم‌ترین محور‌های مورد گفت‌وگوی دو طرف در این دیدار بود.

دوطرف بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری و تقویت همکاری‌های راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند تأکید کردند.