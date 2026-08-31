عکس: بمباران فسفری جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی
شبکه المیادین از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک «نبطیه الفوقا» در جنوب لبنان خبر داد. بنا بر گزارشهای اولیه، اشغالگران در این عملیات از بمبهای فسفری که استفاده از آنها طبق کنوانسیونهای بینالمللی ممنوع است، علیه مناطق مسکونی این شهرک استفاده کردهاند.
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