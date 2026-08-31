پروازهای فرودگاه بندرعباس طبق اعلام قبلی در حال انجام است و امروز پرواز دوبی نیز برای اولین با پس از ۶ ماه انجام شد.

آغاز دوباره پروازهای بندرعباس به دوبی از امروز

به گزارش تابناک به نقل از اداره کل فرودگاه هرمزگان پیگیر وضعیت انجام پرواز‌های این فرودگاه بندرعباس طی امروز ۹ شهریور شد.

بر این اساس، پرواز‌های داخلی این فرودگاه از مبدا تهران و شیراز انجام و مسافران این دو پرواز نیز در صبح امروز راهی شدند.

همچنین امروز پرواز هواپیمایی کیش ایر به مقصد دوبی نیز از بندرعباس پس از ۶ ماه انجام شد.

عصر انروز نیز پرواز بندرعباس _ مشهد انجام خواهد شد.