آغاز دوباره پروازهای بندرعباس به دوبی از امروز
پروازهای فرودگاه بندرعباس طبق اعلام قبلی در حال انجام است و امروز پرواز دوبی نیز برای اولین با پس از ۶ ماه انجام شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۰۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از اداره کل فرودگاه هرمزگان پیگیر وضعیت انجام پروازهای این فرودگاه بندرعباس طی امروز ۹ شهریور شد.
بر این اساس، پروازهای داخلی این فرودگاه از مبدا تهران و شیراز انجام و مسافران این دو پرواز نیز در صبح امروز راهی شدند.
همچنین امروز پرواز هواپیمایی کیش ایر به مقصد دوبی نیز از بندرعباس پس از ۶ ماه انجام شد.
عصر انروز نیز پرواز بندرعباس _ مشهد انجام خواهد شد.
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