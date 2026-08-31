ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

آغاز دوباره پروازهای بندرعباس به دوبی از امروز

پروازهای فرودگاه بندرعباس طبق اعلام قبلی در حال انجام است و امروز پرواز دوبی نیز برای اولین با پس از ۶ ماه انجام شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۰۹
| |
651 بازدید
|
۱
فرودگاه بندرعباس

به گزارش تابناک به نقل از اداره کل فرودگاه هرمزگان پیگیر وضعیت انجام پرواز‌های این فرودگاه بندرعباس طی امروز ۹ شهریور شد.

بر این اساس، پرواز‌های داخلی این فرودگاه از مبدا تهران و شیراز انجام و مسافران این دو پرواز نیز در صبح امروز راهی شدند.

همچنین امروز پرواز هواپیمایی کیش ایر به مقصد دوبی نیز از بندرعباس پس از ۶ ماه انجام شد.

عصر انروز نیز پرواز بندرعباس _ مشهد انجام خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فرودگاه بندرعباس پرواز پرواز داخلی بندرعباس
از خواستگاری تا «سوایپ»؛ فرهنگ آشنایی در عصر اینترنت
حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک/سپاه محل استقرار جنگنده‌های دشمن را درهم کوبید
از «نه به اعدام» تا حکم تازه؛ صندلی‌ها برای نادره رضایی تمام نمی‌شوند!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ازسرگیری فعالیت پروازی فرودگاه قشم
قاچاق بیش از ۵ میلیون لیتر سوخت در بندرعباس 
سانحه مرگبار، پرواز آپاچی را متوقف کرد
پروازهای فرودگاه بندرعباس از سرگرفته شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
یک نفر ایرانی را راه نمیدهند ،بعد میگی پرواز از بندرعباس شروع شده!
وب گردی
پرشین هتل
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۴ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۷۹ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۷۲ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۶۱ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۱ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۴۳ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۳۹ نظر)
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ نسخه ناترازی یا جرقه گرانی؟ / زندیان: بنزین را نمی‌توان فقط با یک عدد سنجید  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005qCb
tabnak.ir/005qCb