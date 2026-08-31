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کد خبر: ۱۳۹۲۳۰۷
بازدید: ۱۶۴۱

عکس: رویان؛ پایتختِ انگورِ «فخری» در دلِ شاهرود

شهر رویان در نزدیکی شاهرود، با دو هزار هکتار باغ انگور که بخش عمده آن به رقم ممتاز «سرخ فخری» اختصاص دارد، به قطب اصلی تولید این محصول در منطقه تبدیل شده است. در این سرزمین، انگور فراتر از یک محصول کشاورزی، بخشی از هویت و میراثِ نسل‌های مردم رویان است؛ میراثی که با ثبت رکوردهای درخشان تولید (تا ۱۲۳ تن در هکتار)، نام این منطقه را به عنوان قطبِ طلاییِ انگور ایران تثبیت کرده است.

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برچسب‌ها:
عکس مستند شهر رویان باغ انگور شاهرود
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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