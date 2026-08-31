عکس: رویان؛ پایتختِ انگورِ «فخری» در دلِ شاهرود

شهر رویان در نزدیکی شاهرود، با دو هزار هکتار باغ انگور که بخش عمده آن به رقم ممتاز «سرخ فخری» اختصاص دارد، به قطب اصلی تولید این محصول در منطقه تبدیل شده است. در این سرزمین، انگور فراتر از یک محصول کشاورزی، بخشی از هویت و میراثِ نسل‌های مردم رویان است؛ میراثی که با ثبت رکوردهای درخشان تولید (تا ۱۲۳ تن در هکتار)، نام این منطقه را به عنوان قطبِ طلاییِ انگور ایران تثبیت کرده است.