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سفر هوایی عتبات متوقف شد

ثبت‌نام دور جدید سفر‌های عتبات از حدود دو هفته پیش برای اعزام تا پایان شهریور آغاز شد، اما کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت به سفر‌های هوایی اختصاص داشت.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۰۳
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فرودگاه

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «کاروان هوایی نداریم.» این پاسخ دفاتر زیارتی به زائرانی است که می‌خواهند در شهریور با هواپیما راهی عتبات شوند. مدیر دفتر زیارتی جعفر مرادی می‌گوید که «ایرلاین‌ها حاضر به فروش بلیت پرواز عتبات با نرخ مصوب نیستند.»

ثبت‌نام دور جدید سفر‌های عتبات از حدود دو هفته پیش برای اعزام تا پایان شهریور آغاز شد، اما کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت به سفر‌های هوایی اختصاص داشت.

با وجود اینکه به نیمه شهریور هم نرسیده‌ایم، ظرفیت سفر‌های هوایی تکمیل شده و حالا متقاضیان سفر هوایی امکان ثبت‌نام ندارند و خبری از اعزام‌های هوایی نیست؛ درحالی‌که ظرفیت کاروان‌های زمینی همچنان باز است و هزینه آن از حدود ۲۴ میلیون تومان آغاز می‌شود.

با وجود اینکه اعزام رسمی هوایی نداریم، برخی کاروان‌های غیرمجاز همچنان در حال اعزام هوایی زائران به کربلا با قیمت‌های نجومی هستند.

مدیر یکی از این کاروان‌های غیرمجاز حسین موسوی که روزانه دست‌کم یک کاروان هوایی اعزام می‌کند، می‌گوید که «ما زائران را هر زمان که بخواهند به صورت هوایی اعزام می‌کنیم و مشکلی در تهیه بلیت نداریم.»

در مقابل، مدیر یکی از دفاتر زیارتی مسعود حقانی با بیان اینکه بلیت با نرخ مصوب تأمین نمی‌شود، می‌گوید که «ایرلاین‌ها با هزینه‌های غیرمعقول می‌خواهند بلیت بفروشند. ما هم نرخ مصوب داریم و نمی‌توانیم بلیت را با قیمتی بعضاً دو برابر خریداری کنیم.»

کارشناسان می‌گویند که سازمان حج و زیارت باید با پیگیری جدی‌تر از سازمان هواپیمایی و ایرلاین‌ها، زمینه تأمین بلیت با نرخ مصوب و افزایش ظرفیت پرواز‌ها متناسب با تقاضای زائران را فراهم کند.

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سفر هوایی عتبات بلیت پرواز زائران
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