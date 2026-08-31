هزینه صدور گواهی معاینه فنی در سال 1405

معاینه فنی خودرو، فرآیندی حیاتی جهت تضمین ایمنی وسایل نقلیه و کنترل میزان آلودگی هوا است. در این فرآیند، تمامی بخش‌های خودرو از منظر سلامت فنی و استانداردهای آلایندگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و تنها در صورت تأیید شرایط لازم، گواهی معاینه فنی صادر می‌گردد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ معاینه فنی خودرو‌ها یکی از الزامات مهم برای اطمینان از ایمنی وسایل نقلیه و کاهش آلایندگی هواست؛ فرآیندی که در آن بخش‌های مختلف خودرو از نظر فنی و میزان آلایندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت احراز شرایط لازم، گواهی معاینه فنی صادر می‌شود. انجام به‌موقع معاینه فنی علاوه بر کمک به شناسایی نقص‌های فنی خودرو، نقش مهمی در کاهش تردد خودرو‌های آلاینده و ارتقای ایمنی تردد در معابر شهری و جاده‌ای دارد.

طبق تعرفه خدمات صدور گواهی معاینه فنی خودرو‌های سبک و موتورسیکلت که توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای سال جاری ابلاغ شده است، هزینه معاینه فنی بر اساس نوع خودرو، وزن وسیله نقلیه و نوع خدمات ارائه‌شده متفاوت خواهد بود.

بر اساس تعرفه تعیین‌شده، هزینه خدمات آزمون آلایندگی و بررسی وسیله نقلیه برای خودرو‌های سبک تا ۱۴۰۰ کیلوگرم، ۴ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۵۲۵ ریال تعیین شده است.

این مبلغ برای خودرو‌های سبک تا ۱۴۰۰ کیلوگرم در رده «برتر»، ۵ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۲۵ ریال اعلام شده است.

همچنین هزینه معاینه فنی خودرو‌های سبک بالای ۱۴۰۰ کیلوگرم، ۵ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۲۵ ریال و برای خودرو‌های بالای ۱۴۰۰ کیلوگرم در رده «برتر»، ۵ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۵۲۵ ریال تعیین شده است.

در بخش مربوط به موتورسیکلت‌ها نیز تعرفه آزمون آلایندگی و بررسی وسیله نقلیه ۶۳۶ هزار و ۴۰۵ ریال در نظر گرفته شده است.

هزینه آزمون مجدد معاینه فنی در صورت مراجعه طی ۱۵ روز پس از مردودی، به تعداد آزمون‌های تکراری بستگی دارد. برای مراجعه تا دو آزمون نیز برای خودرو‌های سبک ۵۵۱ هزار ریال و برای موتورسیکلت‌ها رایگان است.