بانک شهر و شرکت‌های تابعه این بانک با حضور در بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، آخرین دستاوردها، محصولات و راهکارهای نوآورانه خود در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال را معرفی می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ از امروز (9 شهریور ماه) با شعار «هوش مصنوعی، امنیت دیجیتال، آینده ایران» در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

بانک شهر در این رویداد تخصصی، با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود در حوزه بانکداری دیجیتال، خدمات نوین مالی و فناوری‌های هوشمند حضور یافته و مجموعه‌ای از محصولات و خدمات جدید خود را در معرض دید بازدیدکنندگان، فعالان اقتصادی، مدیران و متخصصان حوزه فناوری قرار می‌دهد.

برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های تخصصی، معرفی راهکارهای نوآورانه و تعامل مستقیم با فعالان زیست‌بوم فناوری و اقتصاد دیجیتال از جمله برنامه‌های بانک شهر در این نمایشگاه است.

همچنین شرکت‌های فناور و تخصصی زیرمجموعه بانک شهر از جمله شرکت آپ، شرکت توسعه و نوآوری شهر، شرکت راهبرد هوشمند شهر و دیگر مجموعه‌های فناورانه بانک، با حضور در این رویداد به معرفی آخرین محصولات، خدمات و دستاوردهای خود می‌پردازند.

در این میان، شرکت راهبرد هوشمند شهر نیز با تمرکز بر راهکارهای زیرساختی و مراکز داده، امنیت سایبری، حفاظت از زیرساخت‌ها و پرداخت‌های دیجیتال شهری در غرفه بانک شهر حضور خواهد داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند از امروز تا 12 شهریورماه در سالن 38، از غرفه بانک شهر بازدید کرده و از نزدیک با جدیدترین محصولات،خدمات و دستاوردهای این بانک و شرکت های تابعه آن آشنا شوند.