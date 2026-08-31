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پاسخ قاطع ایران به روایت‌های جعلی آمریکا

یک منبع نظامی گفت: ادعای آمریکا درباره حمله برای جلوگیری از مین‌ریزی ایران خیالبافی است
کد خبر: ۱۳۹۲۲۹۷
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حمله به لارک


به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع نظامی گفت: اینکه آمریکاییها گفته‌اند که "با حمله شب گذشته می‌خواستند مانع مین‌ریزی ایران در تنگه هرمز شوند و در این کار هم موفق بوده‌اند"، خیالبافی و داستان‌پردازی است و درگیری دیشب ارتباطی با مین‌ریزی نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها از یک سو می‌گویند که همه‌ی مین‌ها را خنثی کرده‌اند و از طرف دیگر مدعی شدند که دیشب مانع مین‌ریزی‌ جدید شده‌اند؛ حال سوال این است که پس نفتکش‌های متخلفی که به مین‌ها برخورد می‌کنند دقیقاً چطور تنبیه می‌شوند؟!

 این منبع نظامی تصریح کرد: آمریکایی‌ها شب گذشته بنا داشتند که از تنبیه شناورهای متخلف توسط ایران ممانعت به عمل آورند امّا هم در این کار ناکام ماندند و شناورهای متخلف تنبیه شدند و هم پایگاه‌هایشان در منطقه مورد اصابت پرتابه‌های ایران قرار گرفت.

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برچسب ها
مین مین ریزی آمریکا شناور پرتابه تنگه هرمز روایت جعلی
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