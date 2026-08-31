ماموریت ایران در نشست شانگهای در بیشکک
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مسعود پزشکیان رئیسجمهور امروز (دوشنبه) نهم شهریورماه در رأس هیأتی برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای وارد بیشکک شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز پزشکیان را در این سفر همراهی میکند.
او در گفتوگویی پیش از عزیمت به بیشکک در خصوص اهداف ایران از حضور در این نشست بیان کرد: طبیعی است که ابتدا به دنبال احقاق حقوق مردم در رابطه با جنگ و درگیریهای اخیر هستیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی یادآور شد: منطقه متلاطم است و کشورهای عضو شانگهای باید در این خصوص هم مطلع باشند و هم مواضع درست اتخاذ کرده و مواضع متحد برای مقابله با آن داشته باشند.
بیست و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای طی امروز و فردا نهم و دهم شهریورماه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار میشود. «۲۵ سال سازمان همکاری شانگهای: با هم برای صلح، توسعه و رفاه پایدار» شعار این نشست است.
سازمان همکاری شانگهای که در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد در حال حاضر دارای ۱۰ عضو شامل جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان و بلاروس است.