آیا آب گرم واقعا فایده ای برای بدن دارد؟

مهم‌ترین فایده نوشیدن آب، تامین مایعات مورد نیاز بدن است. آب گرم نیز مانند آب خنک می‌تواند به تامین آب بدن کمک کند و انتخاب دمای آب تا حد زیادی به ترجیح فرد بستگی دارد.

گرم بودن آب با داغ بودن آن تفاوت دارد. مصرف مداوم نوشیدنی های بسیار داغ با افزایش خطر سرطان مری ارتباط دارد و IARC نوشیدنی هایی را که در دمای بالاتر از 65 درجه سانتی گراد مصرف می شوند، در گروه «احتمالا سرطان زا برای انسان» قرار داده است.

به گزارش تابناک به نقل از؛ نوشیدن آب کافی برای سلامت بدن ضروری است، اما برخلاف بسیاری از ادعاهای رایج، شواهد علمی نشان نمی دهند که گرم بودن آب به تنهایی آن را به نوشیدنی درمانی یا چربی سوز تبدیل کند. با این حال، نوشیدن آب گرم یا ولرم می تواند برای بعضی افراد خوشایند باشد و در برخی شرایط به کاهش موقت ناراحتی کمک کند.

کمک به تامین آب بدن

مهم ترین فایده نوشیدن آب، تامین مایعات مورد نیاز بدن است. آب گرم نیز مانند آب خنک می تواند به تامین آب بدن کمک کند و انتخاب دمای آب تا حد زیادی به ترجیح فرد بستگی دارد.

ممکن است گلو را آرام کند

مایعات گرم می توانند در زمان گلودرد احساس آرامش ایجاد کنند. نوشیدن مایعات کافی نیز به حفظ رطوبت گلو کمک می کند. آب گرم را می توان در کنار سایر روش های مراقبت از گلودرد مصرف کرد.

برای یبوست، آب کافی مهم تر از دمای آن است

کمبود مایعات می تواند به سفت شدن مدفوع و تشدید یبوست کمک کند. بنابراین دریافت مایعات کافی اهمیت دارد، اما شواهد کافی وجود ندارد که آب گرم به تنهایی اثر ویژه ای در درمان یبوست داشته باشد. افزایش فیبر غذایی، فعالیت بدنی و مصرف مایعات کافی از اقدامات مهم تر برای بهبود عملکرد روده هستند.

نفخ و گوارش

آب گرم ممکن است برای بعضی افراد احساس آرامش بیشتری ایجاد کند، اما ادعاهایی مانند اینکه آب گرم غذا را سریع تر تجزیه می کند یا عملکرد دستگاه گوارش را به شکل ویژه ای افزایش می دهد، شواهد محکمی ندارند.

آب گرم چربی سوز نیست

نوشیدن آب گرم به تنهایی باعث تجزیه چربی های بدن یا کاهش وزن قابل توجه نمی شود. کاهش وزن پایدار به مجموع دریافت انرژی، الگوی غذایی، فعالیت بدنی و عوامل دیگری مانند خواب و شرایط پزشکی بستگی دارد.



مراقب آب خیلی داغ باشید

گرم بودن آب با داغ بودن آن تفاوت دارد. مصرف مداوم نوشیدنی های بسیار داغ با افزایش خطر سرطان مری ارتباط دارد و IARC /مرکز جهانی تحقیقات سرطان نوشیدنی هایی را که در دمای بالاتر از 65 درجه سانتی گراد مصرف می شوند، در گروه «احتمالا سرطان زا برای انسان» قرار داده است.

بنابراین اگر آب گرم می نوشید، اجازه دهید دمای آن پایین بیاید و از نوشیدن آب یا سایر نوشیدنی های سوزان پرهیز کنید.

اگر یبوست، نفخ یا مشکلات گوارشی به صورت مداوم ادامه دارد، برای بررسی علت با پزشک مشورت کنید.