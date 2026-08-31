رتبههای برتر کنکور حقوق ماهانه دریافت میکنند
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر محمدحسین امید صبح امروز در نشست خبری که در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به برنامههای این دانشگاه برای ارتقای جایگاه دانشگاه، اظهار کرد: اتفاقاتی که اواخر سال گذشته پیش آمد، بخشی از فعالیتهای دانشگاه را مختل کرد و برای مدت طولانی دانشگاهها در شرایط خاصی قرار گرفتند، اما به هر حال برنامههای دانشگاه سر جای خودش است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری برنامههایی را برای اجرا آماده کردهایم تا بتوانیم جایگاه دانشگاه را، همانطور که همواره توصیه و تأکید و خواست رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب بوده، ارتقا دهیم.
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه برنامههای ارتقای دانشگاه در زمینههای مختلف دنبال میشود، گفت: بخش زیادی از این برنامهها به ارتقای کیفیت آموزش، ارتباطات بینالمللی، سفرهای علمی دانشجویان و موضوعات متعدد دیگری که قبلاً درباره آنها صحبت کردهام، مربوط میشود.
امید ادامه داد: این برنامهها را آغاز کردهایم و امیدواریم در دورهای که پیشبینی کردهایم، یعنی یک دوره سهساله، به ثمر بنشیند و دانشگاه بتواند جایگاه بینالمللی و منطقهای خودش را، همانطور که در گذشته داشته، بازیابی کند.
وی جذب نخبگان به دانشگاه تهران را یکی از فعالیتها و برنامههای دانشگاه در مسیر این حرکت عنوان کرد و گفت: یکی از برنامههای دانشگاه جذب نخبگان به دانشگاه تهران بوده و هست تا بتوانیم از سال تحصیلی جاری، انشاءالله از مهرماه، نخبگان را به سمت دانشگاه تهران جذب کنیم.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تدوین طرح «بورس نخبگان» در دانشگاه تهران اظهار کرد: این طرح تحت عنوان بورس نخبگان در دانشگاه تهران، با همکاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران تدوین شد و خوشبختانه بنیادهای فرهنگی کشور که همیشه حامی علم و فناوری دانشگاه بودهاند، تقبل کردند که در این کار با بنیاد حامیان دانشگاه تهران همکاری کنند.
امید درباره مشمولان این طرح گفت: بر اساس این طرح، رتبههای برتر کشوری آزمون سراسری در گروههای ریاضی و فنی و علوم تجربی زیر ۱۰۰، علوم انسانی و هنر زیر ۵۰ و زبانهای خارجی زیر ۲۰ مشمول این طرح میشوند.
وی افزود: برای سال اول، یعنی از مهرماه ۱۴۰۵، دانشجویانی که امسال از طریق آزمون سراسری پذیرفته میشوند و وارد دانشگاه تهران خواهند شد، در صورت داشتن رتبههای تعیینشده، از ابتدای ورودشان به دانشگاه ماهانه مبلغی را به عنوان بورس نخبگی دریافت میکنند که این عدد برای سال جاری ۲۰ میلیون تومان است.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: بنابراین دانشجویانی که امسال وارد دانشگاه میشوند، ورودیهای جدیدی که با آزمون سراسری امسال پذیرفته میشوند و رتبه زیر ۱۰۰ در علوم تجربی و ریاضی، زیر ۵۰ در علوم انسانی و هنر و زیر ۲۰ در زبانهای خارجی داشته باشند، مشمول این کمکهزینه خواهند شد.
امید درباره هدف از پرداخت این کمکهزینه گفت: این کمکهزینه برای این است که دانشجو بتواند همانطور که خودش را به خوبی آماده کرده و وارد دانشگاه شده، به خوبی هم ادامه بدهد و تحصیلش را تمام کند و انگیزهای برای ادامه داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه پرداخت این کمکهزینه ماهانه دارای شرط است، اظهار کرد: تداوم این کمکهزینه مشروط است؛ دانشجو باید در دانشگاه تهران باشد و برتری خودش را حفظ کند.
رئیس دانشگاه تهران گفت: تا زمانی که معدل دانشجویان از ۱۷ کمتر نشده باشد، از این کمکهزینه استفاده خواهند کرد و اگر معدلشان کاهش پیدا کند، در نیمسال بعد این کمکهزینه حذف خواهد شد. اگر دوباره تلاش کنند و وضعیت خودشان را ارتقا دهند و به جایگاه قبلی برگردند، کمکهزینه نیز برقرار خواهد شد.
امید افزود: شرایطی مانند اینکه دانشجو مدتی مرخصی بگیرد، ترک تحصیل کند یا به جای دیگری منتقل شود، همه در آییننامه پیشبینی شده است.
وی گفت: آییننامه این طرح امروز، انشاءالله بعد از این جلسه، در سایت دانشگاه بارگذاری خواهد شد تا دانشآموزانی که امسال در آزمون سراسری شرکت کردهاند و پذیرفته میشوند، بتوانند جزئیات آن را ببینند و بدانند.
امید در ادامه با اشاره به حمایت از انتخاب رشته زبان و ادبیات فارسی گفت: در رشته ادبیات فارسی، اگر دانشجویان علوم انسانی این رشته را انتخاب کنند و رتبه آنها زیر ۱۰۰ باشد، شامل این بورس میشوند.
وی افزود: یکی از خیرین از این موضوع استقبال کرده و برای تقویت گرایش به سمت زبان و ادبیات فارسی، این حمایت را در نظر گرفته است.
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه بورس نخبگان تنها بخشی از برنامههای دانشگاه برای ارتقای جایگاه دانشگاه تهران است، اظهار کرد: این بخشی از بسته بزرگتری است که دانشگاه برای ارتقای جایگاه دانشگاه در نظر گرفته است. اگر شناخت و تجربهای از دانشگاه داشته باشید، میدانید که همه ارکان دانشگاه باید دست به دست هم بدهند تا بتوانند جایگاه بینالمللی دانشگاه را ارتقا دهند.
امید ادامه داد: ارتقای جایگاه دانشگاه تهران نیاز به استادان مجرب و برجسته، محیط کار و کارکنان برگزیده، همراه و البته دانشجویانی دارد که محور این توسعه خواهند بود.
وی گفت: آنچه امروز رونمایی شد، بخش دانشجویی این بسته را پوشش میدهد و امیدواریم بتوانیم در سال اول تعداد زیادی از دانشجویان نخبه کشوری را جذب کنیم.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به احتمال افزایش حمایتهای خیرین در آینده گفت: امیدواریم در آینده کمکهای بیشتری از خیرین بگیریم یا حمایتهایی از سوی خیرین صورت بگیرد. برای سال اول و به عنوان یک روش جدید و طرح جدید، برای اولین اجرا فکر کردیم تا ببینیم چه استقبالی از این طرح خواهد شد و چه تعدادی را باید پوشش دهیم.
امید افزود: البته دانشگاه تهران دانشگاه جامع و دانشگاه برتر کشور است و همین الان هم در بعضی جایگاههای ملی و بینالمللی جایگاه خودش را دارد. این طرح در واقع به نوعی کمک است تا نخبگانی که در اینجا در طول تحصیل، در هشت نیمسال، درس میخوانند، دغدغه معیشت و مسائل رفاهی نداشته باشند.
وی ادامه داد: برای این دانشجویان نیازهای دیگری هم در نظر گرفتهایم؛ از جمله اینکه امیدواریم بتوانیم برای دانشجویانی که شهرستانی هستند، خوابگاه مناسب فراهم کنیم. گرچه باور ما این است که همه خوابگاههای دانشگاه تهران باید در سطح استاندارد و حداقل برخوردار از شرایط مناسب باشند، اما میدانیم که اینگونه نیست. بسیاری از خوابگاهها بازسازی شدهاند، ولی همچنان با مشکل مواجه هستند.
رئیس دانشگاه تهران گفت: برای این دانشجویان نخبه، شرایط خاصی را در بحث اسکان هم پیشبینی کردهایم و امیدواریم این دانشجویان از زمان ورودشان تا زمان اسکان، دغدغه معیشت، تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی نداشته باشند.
امید با تأکید بر اینکه انتظار دانشگاه از دانشجویان مشمول این طرح حفظ جایگاه علمی است، اظهار کرد: دانشجو باید همیشه برتری خودش را حفظ کند و معدلش در جایگاه مناسب قرار بگیرد و قاعدتاً از این دانشجو انتظار داریم.
وی افزود: طول دورهای که ما این بورس را به این نخبگان تقدیم میکنیم، هشت نیمسال است.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به زمان اجرای طرح گفت: کمک کنید این موضوع به اندازه کافی اطلاعرسانی شود تا بچهها بتوانند با شناخت بیشتر و مطالعه، در زمانی که فرصت دارند برای انتخاب رشته آزمون سراسری تصمیم بگیرند.
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