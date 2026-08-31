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کد خبر:۱۳۹۲۲۷۹
کد خبر:۱۳۹۲۲۷۹
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نبض خبر

لحظات حمله ارتش ایران به پایگاه آمریکا در امارات

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتشار ویدیویی اعلام کرد، از بامداد امروز در پاسخ به تجاوزات اخیر دشمن متجاوز و در انتقام شهدای دلیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مردم بی گناه ایران اسلامی در جزیره لارک، ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل‌های استقرار بالگردها و نیروهای ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه المنهاد امارات را با شلیک ده‌ها پهپاد انتحاری، هدف قرار دادند. در ویدیوی منتشر شده از سوی ارتش پرتاب پهپادهای آرش قابل مشاهده می‌شود.
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