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لحظات حمله ارتش ایران به پایگاه آمریکا در امارات
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتشار ویدیویی اعلام کرد، از بامداد امروز در پاسخ به تجاوزات اخیر دشمن متجاوز و در انتقام شهدای دلیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مردم بی گناه ایران اسلامی در جزیره لارک، ارتش جمهوری اسلامی ایران، محلهای استقرار بالگردها و نیروهای ارتش کودککش آمریکا در پایگاه المنهاد امارات را با شلیک دهها پهپاد انتحاری، هدف قرار دادند. در ویدیوی منتشر شده از سوی ارتش پرتاب پهپادهای آرش قابل مشاهده میشود.
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