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بروجردی در گفت‌و‌گو با تابناک:

پاسخ ایران به حمله آمریکا یک هشدار بود / در صورت تکرار پایگاه‌های بیشتری را می‌زنیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه حمله آمریکا به جزیره لارک نقض تعهدات این کشور بود، گفت: پاسخ ایران به پایگاه آمریکا در اردن اقدامی نمادین بود و اگر آمریکایی‌ها این بازی را ادامه دهند، جمهوری اسلامی ایران با اقتدار بیشتری منافع و پایگاه‌های آنها در منطقه را هدف قرار خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۷۸
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2233 بازدید
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پاسخ ایران به حمله آمریکا یک هشدار بود / در صورت تکرار پایگاه‌های بیشتری را می‌زنیم

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره حمله آمریکا به جزیره لارک و پاسخ جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: آمریکایی‌ها باز دچار اشتباه محاسبه شدند و با حمله به لارک، تعهد خودشان را نقض کردند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پاسخ مقتدرانه‌ای به پایگاه آمریکا در اردن وارد کرد و این یک حرکت نمادین بود تا نشان دهد اگر آنها بخواهند این بازی را ادامه دهند، ما حتما با اقتدار بیشتری پایگاه‌های بیشتری در منطقه متعلق به آمریکا را مورد حمله قرار خواهیم داد و منافع آنها را مورد هدف قرار می‌دهیم.

پاسخ ایران متناسب بود؛ گام‌های بعدی آماده است

بروجردی تصریح کرد: به نظر من اقدام ایران در پاسخ به حمله آمریکا خوب و طبیعی بود و اگر آنها بخواهند مجددا چنین اقدامی را تکرار کنند، ما کاملا برای برداشتن گام‌های بعدی آماده هستیم.

مذاکره همچنان در چارچوب منافع ملی دنبال می‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش که با توجه به رفتار آمریکا آیا امکان ادامه مذاکرات وجود دارد، گفت: طبیعتا ما بر اساس منافع ملی خودمان و در عالی‌ترین سطح، یعنی شورای عالی امنیت ملی، تصمیم می‌گیریم.

وی افزود: آمریکایی‌ها با تجربه‌ای که به‌خصوص در یک سال اخیر از آنها داریم، همچنان در فضای پیمان‌شکنی حرکت می‌کنند؛ ولی عملا در هر دو جنگ دوم و سوم، بازنده این بازی آمریکایی‌ها بودند و ما قدرتمندانه تمام پایگاه‌های آنها را در منطقه منهدم کردیم.

مذاکره هم یک صحنه از رزم است

ما مذاکره را یک صحنه‌ای از رزم می‌دانیم که ابزار آن نظامی نیست، بلکه سیاسی است و در جهت دفاع از منافع ملی انجام می‌شود.

بروجردی با بیان اینکه مذاکره را نیز بخشی از عرصه دفاع از منافع ملی می‌داند، اظهار کرد: ما مذاکره را یک صحنه‌ای از رزم می‌دانیم که ابزار آن نظامی نیست، بلکه سیاسی است و در جهت دفاع از منافع ملی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیمی اتخاذ کند، قطعا عملیاتی خواهد شد.

پاسخ ایران به حمله آمریکا یک هشدار بود / در صورت تکرار پایگاه‌های بیشتری را می‌زنیم

مذاکرات با عمان به مراحل خوبی رسیده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عمان برای تعیین مسیر و سازوکار مربوط به تنگه هرمز نیز گفت: این موضوع ارتباطی به آمریکا ندارد، اما با توجه به اینکه در بخش جنوبی تنگه هرمز حضور دارند، طبیعی است که ما با عمان به عنوان کشور همسایه جنوبی خودمان مذاکره کنیم.

وی افزود: چندین دور مذاکره با عمان انجام داده‌ایم و بر اساس گزارش وزارت امور خارجه، به نتایج مناسبی نیز رسیده‌ایم.

دخالت آمریکا با پاسخ ایران مواجه خواهد شد

بروجردی در پایان خاطرنشان کرد: اگر آمریکا بخواهد در این موضوع دخالت کند، ما همچنان پاسخ آمریکا را متناسب با هر اقدامی که انجام دهد، خواهیم داد.

وی گفت: با عمانی‌ها به مراحل خوبی از توافق درباره تنگه هرمز رسیده‌ایم.

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بروجردی امنیت ملی حمله آمریکا لارک پاسخ ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
0
4
پاسخ
نه نه ،ملت دوست دارند حمله راادامه بدید،اونها از ما شهید گرفتند
همصدا با ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
0
2
پاسخ
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