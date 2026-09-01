تصویری که او را در لباس روزمره و با دمپایی های روفرشی نرم و پشمالو نشان می دهد.

به گزارش تابناک؛ آلبرت اینشتین در ایوان خانه اش در خیابان مرسر شماره 112 در پرینستون، نیوجرسی، آمریکا دیده می شود؛ تصویری که او را در لباس روزمره و با دمپایی های روفرشی نرم و پشمالو نشان می دهد.

اینشتین از سال 1935 تا زمان مرگش در سال 1955 در این خانه زندگی کرد.