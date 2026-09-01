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تصویری که تئوری‌های اینشتین را شوکه می‌کند!

تصویری که او را در لباس روزمره و با دمپایی های روفرشی نرم و پشمالو نشان می دهد. 
کد خبر: ۱۳۹۲۲۷۴
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239 بازدید
اینشتین

به گزارش تابناک؛ آلبرت اینشتین در ایوان خانه اش در خیابان مرسر شماره 112 در پرینستون، نیوجرسی، آمریکا دیده می شود؛ تصویری که او را در لباس روزمره و با دمپایی های روفرشی نرم و پشمالو نشان می دهد. 

اینشتین از سال 1935 تا زمان مرگش در سال 1955 در این خانه زندگی کرد. 

 

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