تصویری که تئوریهای اینشتین را شوکه میکند!
تصویری که او را در لباس روزمره و با دمپایی های روفرشی نرم و پشمالو نشان می دهد.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۷۴| |
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به گزارش تابناک؛ آلبرت اینشتین در ایوان خانه اش در خیابان مرسر شماره 112 در پرینستون، نیوجرسی، آمریکا دیده می شود؛ تصویری که او را در لباس روزمره و با دمپایی های روفرشی نرم و پشمالو نشان می دهد.
اینشتین از سال 1935 تا زمان مرگش در سال 1955 در این خانه زندگی کرد.
گزارش خطا
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