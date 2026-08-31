بازداشت قاتلان فراری دو بسیجی در مشهد+عکس

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ رئیس پلیس خراسان رضوی گفت: هجدهم تیرماه امسال ۲ جوان بسیجی که سوار بر موتورسیکلت مشغول انجام وظیفه برای کمک به امنیت شهر بودند، هدف شلیک‌های متعدد ۲ مرد موتورسوار قرار گرفتند و لحظاتی بعد به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، بلافاصله گروهی کارآزموده از افسران اداره جنایی با دستور‌های قاطع مقام قضایی و با نظارت مستقیم سرهنگ جواد بیگی رئیس پلیس آگاهی وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده‌ای را با همکاری صمیمانه و میدانی سربازان گمنام امام زمان (عج) آغاز کردند.

سرتیپ دوم احمد نگهبان بیان کرد: بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن بود که ضارب مسلح مردی میانسال و با مو‌های کم‌پشت و ترک‌نشین موتورسیکلتی قرمزرنگ بوده و به همراه راکب موتورسیکلت (مردی جوان‌تر) در حالی از صحنه جنایت گریخته‌اند که جوانان بسیجی را از پشت سر هدف شلیک ۱۱ گلوله قرار داده‌اند.

وی افزود: بنابراین رصد‌های اطلاعاتی با به‌کارگیری توان علمی و تخصصی پلیسی ادامه یافت تا اینکه حدود ۲ هفته بعد هر دو متهم شناسایی و در تهران با یک عملیات ضربتی و هماهنگ دستگیر شدند.

فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی تصریح کرد: با انتقال دو متهم به نام‌های «فرشاد-ب» (ضارب مسلح) و «ابوالفضل-ه» (راکب موتورسیکلت با پوشش نظامی) به مشهد، بازجویی‌های فنی از آنان شروع شد.

وی ادامه داد: ضارب مسلح ۴۵ ساله که با شلیک از سلاح کلت کمری ۲ جوان بسیجی را به شهادت رسانده بود، در بازجویی‌های تخصصی اعتراف کرد به خاطر اختلافات مالی که با یکی از مهندسان پروژه ساخت بیمارستان ۲۲۰ تخت‌خوابی بجنورد پیدا کرده بود، به مشهد آمده تا از او انتقام بگیرد و به همین منظور یکی از دوستان سابقه‌دارش به نام «ابوالفضل -ه» را با خود همراه کرده است، اما آنها در مسیر حرکت و جست‌و‌جو برای یافتن مهندس مذکور، مورد ظن نیرو‌های بسیجی قرار گرفته‌اند و به همین دلیل برای فرار از دستگیری به سوی موتورسواران بسیجی تیراندازی کرده‌اند.

سردار نگهبان با اشاره به ادامه اعترافات متهمان خاطرنشان کرد: ضارب مسلح همچنین مدعی است از همدست خود خواسته بود لباس نظامی برای ترساندن مهندس پروژه تهیه کند که بتوانند مبلغ ۵، ۶ میلیارد تومان طلب ادعایی خود را از او بگیرند و به این خاطر همدستش هنگام برخورد با موتورسواران بسیجی لباس نظامی به تن داشت.

رئیس پلیس خراسان رضوی همچنین به ارتکاب یک قتل دیگر توسط متهمان این پرونده جنایی اشاره کرد و گفت: طبق اعتراف صریح هر دو متهم، آنها پس از به شهادت رساندن دو جوان بسیجی، در یکی از ویلا‌های منطقه کاهو به مدت ۳ روز مخفی شده‌اند و سپس برای تهیه پول به یکی ازروستا‌های بیرجند رفته‌اند تا از پیرزنی که از بستگان «ابوالفضل-ه» (راکب موتورسیکلت) بود مقادیری طلا و پول دریافت کنند چراکه وی مدعی است وقتی به اتهام کلاهبرداری از زندان آزاد شده، زن‌داییش او را تحت حمایت خود قرار داده و به او گفته بود هر زمان به کمک نیاز داشتی، نزد من بیا!

سرتیپ دوم احمد نگهبان اضافه کرد: در شرایطی که متهمان تصمیم به خروج از کشور گرفته بودند و به پول نیاز داشتند، با پیشنهاد «ابوالفضل-ه» (مرد ۴۲ ساله) به یکی از روستا‌های بیرجند (محل سکونت پیرزن) می‌روند و او هم مقداری از طلاهایش را به متهم ۴۲ ساله می‌دهد ولی او که این مقدار طلا را برای خروج از کشور کافی نمی‌دانست، پیرزن را خفه می‌کند و بقیه طلا‌ها و اموال او را با فرشاد (ضارب مسلح) به سرقت می‌برند و سپس به تهران می‌گریزند که در این وضعیت رصد‌های اطلاعاتی به نتیجه رسید و قاتلان مسلح در تهران دستگیر شدند.

رئیس پلیس خراسان رضوی در پایان با قدردانی ویژه از دادستان مشهد، قاضی ویژه قتل عمد، سربازان گمنام امام زمان (عج) و همچنین نیرو‌های پلیس آگاهی گفت: دستگیری سریع عاملان شهادت جوانان بسیجی و پیرزن بی‌گناه با دستور‌های قاطع مقامات قضایی و تلاش شبانه‌روزی حافظان امنیت این سرزمین به نتیجه رسید، اما هنوز تحقیقات بیشتر با دستور‌های محرمانه قاضی وحید خاکشور قاضی ویژه قتل عمد همچنان ادامه دارد تا ابعاد و زوایای مختلف این پرونده جنایی به طور کامل بررسی شود.