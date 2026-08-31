قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۹شهریور ۱۴۰۵
بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد رشد قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۷۱| |
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قیمت طلا افرایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۱ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.
به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد رشد قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با کاهش ۱۱ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۴۴۴ (چهار هزار و چهارصد و چهل وچهار) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا افرایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۱ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۹۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید.
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