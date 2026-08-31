قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۹شهریور ۱۴۰۵

بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد رشد قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا افرایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۱ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد رشد قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش ۱۱ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۴۴۴ (چهار هزار و چهارصد و چهل و‌چهار) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افرایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۱ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۹۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید‌.