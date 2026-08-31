روایت آلن ایر چماق نظامی آمریکا علیه ایران

آلن ایر دیپلمات بازنشسته ارشد آمریکایی گفت: «...وقتی صحبت از مذاکره می‌شود، برای انجام یک مذاکره موفق، باید اهرم فشار در اختیار داشته باشید. ما اهرم فشاری نداریم... به دو دلیل. اینکه ما یک چماق بزرگ داشتیم که مدام آن را به رخ می‌کشیدیم؛ یعنی حمله نظامی. ایرانی‌ها به‌طور موجهی نگران آن بودند، اما بعد ما از آن استفاده کردیم و ایرانی‌ها گفتند: «ما هنوز سر پا هستیم. این حمله را تحمل کردیم و حالا کنترل تنگه را در اختیار داریم.» بنابراین، از این طریق اهرم فشارمان را از دست دادیم.» تحلیل کامل سخنگوی فارسی زبان پیشین وزارت امورخارجه آمریکا را می‌بینید و می‌شنوید.