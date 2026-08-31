En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 62
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۲۲۷۰
کد خبر:۱۳۹۲۲۷۰
379 بازدید
نبض خبر

روایت آلن ایر چماق نظامی آمریکا علیه ایران

آلن ایر دیپلمات بازنشسته ارشد آمریکایی گفت: «...وقتی صحبت از مذاکره می‌شود، برای انجام یک مذاکره موفق، باید اهرم فشار در اختیار داشته باشید. ما اهرم فشاری نداریم... به دو دلیل. اینکه ما یک چماق بزرگ داشتیم که مدام آن را به رخ می‌کشیدیم؛ یعنی حمله نظامی. ایرانی‌ها به‌طور موجهی نگران آن بودند، اما بعد ما از آن استفاده کردیم و ایرانی‌ها گفتند: «ما هنوز سر پا هستیم. این حمله را تحمل کردیم و حالا کنترل تنگه را در اختیار داریم.» بنابراین، از این طریق اهرم فشارمان را از دست دادیم.» تحلیل کامل سخنگوی فارسی زبان پیشین وزارت امورخارجه آمریکا را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر آلن ایر ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا هویج و چماق
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر