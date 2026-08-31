عکس: سیسیل در محاصره آتش
تشدید گرما و وقوع سلسله آتشسوزیهای جنگلی و مراتع در جزیره سیسیل ایتالیا، بحرانآفرین شد. این حریق که از روز گذشته در نزدیکی پالرمو آغاز شده و به مناطق مسکونی سرایت کرده، دهها هکتار از اراضی را طعمه حریق ساخته و باعث تخلیه خانهها و مصدومیت حداقل یک نفر شده است؛ در حالی که مقامات از احتمالِ عمدی بودن برخی از این آتشسوزیها خبر میدهند.
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