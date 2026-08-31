بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد‌ افزایش قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز ۹ شهریور ۱۴۰۵

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۲۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.

به گزارش تابناک، بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد‌ افزایش قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۲۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش، ۱۱۲ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با ثبات، ۶۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

سکه گرمی نیز با ثبات نسبت به روز گذشته، ۳۱ میلیون تومان فروخته شد.