ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز ۹ شهریور ۱۴۰۵

بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد‌ افزایش قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۶۸
| |
901 بازدید
|
۱
قیمت سکه

 قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۲۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.

 به گزارش تابناک، بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد‌ افزایش  قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۲۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش، ۱۱۲ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با ثبات، ۶۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

 سکه گرمی نیز با  ثبات نسبت به روز گذشته، ۳۱ میلیون تومان فروخته شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه نیم سکه سکه بهار آزادی سکه تمام ربع سکه قیمت سکه خبر فوری
از خواستگاری تا «سوایپ»؛ فرهنگ آشنایی در عصر اینترنت
حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک/سپاه محل استقرار جنگنده‌های دشمن را درهم کوبید
از «نه به اعدام» تا حکم تازه؛ صندلی‌ها برای نادره رضایی تمام نمی‌شوند!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز ۲۹ مرداد
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۹ تیر
قیمت سکه در بازار امروز ۳ مرداد
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۹ تیر
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز 21تیرماه
قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز ۲۵ مرداد
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۱۶ خرداد
قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۲۸ تیر
قیمت سکه در بازار امروز 23 دی ماه
قیمت انواع سکه در بازار امروز ۱۷ خرداد
قیمت سکه در بازار امروز 26 فروردین ماه
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۷ تیر
قیمت سکه امروز دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴
قیمت سکه در بازار امروز 30 بهمن ماه
قیمت سکه در بازار امروز یکم تیرماه
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۰ تیر
قیمت سکه در بازار امروز 9 خردادماه
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۳ فروردین
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۸ تیر ۱۴۰۵
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۱ بهمن
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
0
1
پاسخ
حقوق یکسال بنده معادل یک عدد تمام سکه، حقوق یک ماه کارمند ساده در سال 1380 معادل 3 عدد تمام سکه، علی برکت الله...چی آوردید به سر مردم و مملکت.
وب گردی
پرشین هتل
تکرار سخنرانی آیت الله مطهری توسط داریوش اقبالی را ببینید
لحظه آغاز سیل آخرالزمانی در مرز نپال و چین
قرص نجات‌بخش رنگ پوست برای مبتلایان پیسی
ویدیوی دستیار قالیباف پس از بی‌غیرت خوانده شدن توسط کیهان
ادعاهای عجیب همسر محسن نامجو و پاسخ محسن را ببینید
عوارض و فواید مصرف گوجه فرنگی
واژگونی مرگبار پژو پارس در جاده علویجه
حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک/سپاه محل استقرار جنگنده‌های دشمن را درهم کوبید
چه چیزهایی را با معده خالی نخوریم یا کمتر بخوریم؟
تصاویر کمتر دیده شده از جنگ چهل روزه
ویدیویی که باید شیخ نشین‌ها ببینید: خلیج الفارسی
ماهی ترسناکی که پیام‌آور زلزله و سونامی است
سخنان جنجالی پزشکیان درباره تاثیر تحریم‌ها در صداوسیما
برای شکستن محاصره دریایی تمهیدات لازم اندیشیده شده است / ایران دست روی دست نمی‌گذارد
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۲ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۶۹ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۱ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۴۳ نظر)
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ نسخه ناترازی یا جرقه گرانی؟ / زندیان: بنزین را نمی‌توان فقط با یک عدد سنجید  (۳۹ نظر)
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ آغاز اصلاح مصرف یا نرخ‌بازی تازه‌!  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005qBw
tabnak.ir/005qBw