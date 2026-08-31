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پاسخ هسته‌ای کره‌شمالی به تهدیدات آمریکا!

این انتقادات در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ طی هفته‌های اخیر بار‌ها برای برقراری ارتباط با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون ابراز تمایل و همچنین ابراز امیدواری کرده که اواخر امسال با او دیدار کند.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۶۶
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کره شمالی

کره شمالی با انتقاد از تداوم سیاست‌های «خصمانه» آمریکا، بر تقویت تسلیحات هسته‌ای خود به‌عنوان تضمین مطلق حاکمیت این کشور تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی اقدامات «خصمانه» آمریکا را که به گفته پیونگ‌یانگ تحت پوشش موضوع خلع سلاح هسته‌ای و حقوق بشر دنبال می‌شود، محکوم کرد.

این مقام کره شمالی در بیانیه‌ای که خبرگزاری مرکزی این کشور (KCNA) منتشر کرد، اعلام کرد «با توجه به وضعیت وخیم کنونی که در آن سیاست خصمانه مستمر آمریکا علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره به شکلی خطرناک‌تر از قبل در حال تشدید است، انتظار هرگونه تنش‌زدایی در منطقه بیهوده است».

این انتقادات در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ طی هفته‌های اخیر بارها برای برقراری ارتباط با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون ابراز تمایل و همچنین ابراز امیدواری کرده که اواخر امسال با او دیدار کند.

پیونگ‌یانگ که پیش‌تر هم در واکنش به دستور رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش رزمایش‌های مشترک واشنگتن و سئول تاکید کرده بود ماهیت «تحریک‌آمیز» این رزمایش‌ها تغییری نکرده، بار دیگر بر موضع خود تاکید کرد و گفت سیاست این کشور در قبال آمریکا همچنان بر پاسخ به سیاست «خصمانه و تغییرناپذیر» واشنگتن با «سخت‌ترین موضع تا آخرین لحظه» استوار است.

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کره شمالی ترامپ تسلیحات هسته ای آمریکا خبر فوری
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