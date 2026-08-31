تکذیب یک شایعه درباره نرخ ژتون دانشجویان
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر عبدالرضا دیانی، درباره افزایش نرخ ژتون غذای دانشجویان اظهار کرد: افزایش نرخ ژتون تغذیه کمتر از دو برابر خواهد بود و افزایش سهبرابری که مطرح شده، صحت ندارد.
وی با اشاره به نرخهای جدید ژتون تغذیه دانشجویان افزود: بر اساس نرخهای تعیینشده که البته هنوز نهایی نشده است، صبحانه ۶ هزار تومان، ناهار ۱۳ هزار تومان و شام ۹ هزار تومان خواهد بود.
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه تعیین نرخ تغذیه دانشجویان بر اساس ضوابط قانونی انجام میشود، گفت: بر اساس قانون باید ۱۰ درصد هزینه تمامشده غذا از دانشجویان دریافت شود، اما وزارت بهداشت این میزان را از دانشجویان دریافت نکرده است.
دیانی تأکید کرد: مبالغی که از دانشجویان بابت تغذیه دریافت میشود، همچنان بسیار پایینتر از هزینه تمامشده غذاست.
وی همچنین درباره تفاوت نرخ تغذیه دانشجویان علوم پزشکی با دانشجویان وزارت علوم اظهار کرد: با توجه به شرایط دانشجویان علوم پزشکی و انجام فعالیتهای بالینی، نرخهای تغذیه آنها متفاوت است و در مجموع مبالغ دریافتی از این دانشجویان پایین است.
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت درباره مشارکت نمایندگان دانشجویان در تصمیمگیری درباره نرخ تغذیه نیز گفت: دبیران شوراهای صنفی و نمایندگان دانشجویان در این موضوع اظهارنظر کردهاند و نظرات آنها نیز در فرآیند بررسی مورد توجه قرار گرفته است.
وی در خصوص اجاره بهای خوابگاههای دانشجویان برای مهر امسال نیز گفت: افزایشی در این زمینه نخواهیم داشت.