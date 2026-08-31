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تکذیب یک شایعه درباره نرخ ژتون دانشجویان

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت با تکذیب شایعات مبنی بر افزایش سه‌برابری نرخ ژتون دانشجویان، اعلام کرد که نرخ جدید تغذیه، کمتر از دو برابر افزایش خواهد یافت.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۶۵
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سلف دانشجویی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر عبدالرضا دیانی، درباره افزایش نرخ ژتون غذای دانشجویان اظهار کرد: افزایش نرخ ژتون تغذیه کمتر از دو برابر خواهد بود و افزایش سه‌برابری که مطرح شده، صحت ندارد.

وی با اشاره به نرخ‌های جدید ژتون تغذیه دانشجویان افزود: بر اساس نرخ‌های تعیین‌شده که البته هنوز نهایی نشده است، صبحانه ۶ هزار تومان، ناهار ۱۳ هزار تومان و شام ۹ هزار تومان خواهد بود.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه تعیین نرخ تغذیه دانشجویان بر اساس ضوابط قانونی انجام می‌شود، گفت: بر اساس قانون باید ۱۰ درصد هزینه تمام‌شده غذا از دانشجویان دریافت شود، اما وزارت بهداشت این میزان را از دانشجویان دریافت نکرده است.

دیانی تأکید کرد: مبالغی که از دانشجویان بابت تغذیه دریافت می‌شود، همچنان بسیار پایین‌تر از هزینه تمام‌شده غذاست.

وی همچنین درباره تفاوت نرخ تغذیه دانشجویان علوم پزشکی با دانشجویان وزارت علوم اظهار کرد: با توجه به شرایط دانشجویان علوم پزشکی و انجام فعالیت‌های بالینی، نرخ‌های تغذیه آنها متفاوت است و در مجموع مبالغ دریافتی از این دانشجویان پایین است.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت درباره مشارکت نمایندگان دانشجویان در تصمیم‌گیری درباره نرخ تغذیه نیز گفت: دبیران شورا‌های صنفی و نمایندگان دانشجویان در این موضوع اظهارنظر کرده‌اند و نظرات آنها نیز در فرآیند بررسی مورد توجه قرار گرفته است.

وی در خصوص اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویان برای مهر امسال نیز گفت: افزایشی در این زمینه نخواهیم داشت.

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نرخ ژتون غذای دانشجویان نرخ تغذیه خوابگاه دانشجویان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
سه برابر نشده شده دو‌برابر
؛)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
1
0
پاسخ
در آمریکا دانشجو نتنها سرش به کار خودشه که با پول بابا گذران زندگی میکنه . در اینجا دانشجو هر کاری می کنه الا درس خواندن . از دخالت در سیاست تا ... غذای تقریبا رایگان را هم لگد زیرش می زند . غذای دانشجویی را کیفیتش را بالا ببرید و قیمتش را هم آزاد کنید .
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