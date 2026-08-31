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کد خبر: ۱۳۹۲۲۶۳
بازدید: ۱۰۳۲

عکس: واژگونی کشتی مسافربری در سواحل قبرس شمالی

یک کشتی مسافربری «کاتاماران» با نزدیک به ۲۷۰ سرنشین که روز یکشنبه از بندر گیرنه در قبرس شمالی عازم بندر تاشوجو در ترکیه بود، در نزدیکی سواحل این منطقه واژگون شد. طبق اعلام مقامات رسمی، عملیات گسترده امداد و نجات برای انتقال مسافران و خدمه انجام شده و در حالی که اکثر آن‌ها نجات یافته و تعدادی به بیمارستان منتقل شده‌اند، این حادثه تعدادی قربانی نیز بر جای گذاشته است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل کشتی مسافربری واژگونی کشتی سواحل قبرس شمالی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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