عکس: واژگونی کشتی مسافربری در سواحل قبرس شمالی

یک کشتی مسافربری «کاتاماران» با نزدیک به ۲۷۰ سرنشین که روز یکشنبه از بندر گیرنه در قبرس شمالی عازم بندر تاشوجو در ترکیه بود، در نزدیکی سواحل این منطقه واژگون شد. طبق اعلام مقامات رسمی، عملیات گسترده امداد و نجات برای انتقال مسافران و خدمه انجام شده و در حالی که اکثر آن‌ها نجات یافته و تعدادی به بیمارستان منتقل شده‌اند، این حادثه تعدادی قربانی نیز بر جای گذاشته است.