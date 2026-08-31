ترامپ افزود: در زمان مناسب، یا پیروز خواهیم شد یا آنها کاری خواهند کرد. او درباره توافق صلح با ایران نیز گفت، که این موضوع اهمیتی برایش ندارد و "نیازی به امضای ایرانی‌ها پای یک برگه ندارد."

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، همزمان با تنش نظامی بامداد گذشته در هفتمین ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ترامپ در سخنانی تکراری گفت که آمریکا در جنگ پیروز شده و برتنگه هرمز مسلط است.

ترامپ در واکنش به انتقادهای داخلی در مورد جنگ پرهزینه اش علیه ایران، گفت: "دموکرات‌ها می‌خواهند کشور ما در جنگ با ایران شکست بخورد، اما این اتفاق نخواهد افتاد. زیرا ما کاملا به راحتی پیروز می‌شویم."

او در ادامه مدعی شد، به محض اینکه آمریکا در آن جنگ با ایران پیروز شود، نفت مانند موشک سقوط خواهد کرد و آمریکا تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را به دست آورده‌ و فقط مزاحمت های کوچکی از سوی ایران انجام می شود.

او افزود: در زمان مناسب، یا پیروز خواهیم شد یا آنها کاری خواهند کرد.

او درباره توافق صلح با ایران نیز گفت، که این موضوع اهمیتی برایش ندارد و "نیازی به امضای ایرانی‌ها پای یک برگه ندارد."

ترامپ مدعی شد: ایران پیش از حمله (حملات تلافی جویانه به پایگاه های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه) به کشورهای منطقه، تا حدی از حمایت برخوردار بود، اما به واسطه حملات شوکه کننده اش به کشورهایی چون عربستان، بحرین، امارات ، قطر و کویت آن حمایت ها را از دست داد.

وی گفت:" ایران به کشورهایی حمله کرد که تا حدودی بی‌طرف بودند: عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، کویت. همه شوکه شدند. من تعجب کردم. البته این چیز خیلی خوبی بود زیرا آنها تمام حمایتی را که داشتند از دست دادند. آنها تا حدودی حمایت داشتند."

او بار دیگر مدعی شد:" ایرانی ها افراد سرسخت و باهوشی هستند، اما بسیار شرور هستند. اینها افراد بسیار خشن و شروری هستند و اگر سلاح هسته‌ای داشتند، اسرائیل از بین می‌رفت. اگر من رئیس جمهور نبودم، اسرائیل از بین می‌رفت. اسرائیلی وجود نداشت."

ترامپ درباره انتخابات میاندوره ای کنگره هم، شکست در انتخابات میاندوره ای برای روسای جمهوری آمریکا را امری معمول دانست و گفت:" چه رئیس‌جمهور خوبی باشید و چه بد، در انتخابات میان دوره‌ای شکست می‌خورید؛ هیچ‌کس نمی‌داند چرا."

