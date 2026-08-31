ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

اعلام زمان بلیت‌فروشی دربی

عصر امروز سایت بلیت فروشی داربی تهران باز خواهد شد. این دیدار در اصفهان و ورزشگاه نقش جهان برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۶۱
| |
780 بازدید
پرسپولیس و استقلال

به گزارش تابناک؛صدوهفتمین دربی پایتخت، روز چهارشنبه ۱۱ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ به میزبانی ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار خواهد شد.

ظرفیت هواداران برای این دیدار ۳۵ هزار نفر تعیین شده که سهمیه هر دو تیم به‌صورت ۵۰-۵۰ تقسیم می‌شود؛ از این میزان، ۲۹ هزار بلیت به آقایان در طبقه اول و ۶ هزار بلیت به بانوان در طبقه دوم اختصاص یافته است.

طبق اعلام مسئولان، سامانه بلیت‌فروشی این مسابقه از عصر امروز در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دربی پایتخت بلیت فروشی ورزشگاه نقش جهان هواداران تابناک ورزشی
از خواستگاری تا «سوایپ»؛ فرهنگ آشنایی در عصر اینترنت
حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک/سپاه محل استقرار جنگنده‌های دشمن را درهم کوبید
از «نه به اعدام» تا حکم تازه؛ صندلی‌ها برای نادره رضایی تمام نمی‌شوند!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هدیه متفاوت هواداران پریناز ایزدیار برای تولدش + عکس
دختر تکواندوکار ایران قهرمان جهان شد
شناسایی عوامل حاشیه‌سازی در مسابقات پرورش اندام
ممبینی از فدراسیون فوتبال رفت
مدافع استقلال به دربی می‌رسد؟
وب گردی
پرشین هتل
تکرار سخنرانی آیت الله مطهری توسط داریوش اقبالی را ببینید
لحظه آغاز سیل آخرالزمانی در مرز نپال و چین
قرص نجات‌بخش رنگ پوست برای مبتلایان پیسی
ویدیوی دستیار قالیباف پس از بی‌غیرت خوانده شدن توسط کیهان
ادعاهای عجیب همسر محسن نامجو و پاسخ محسن را ببینید
عوارض و فواید مصرف گوجه فرنگی
واژگونی مرگبار پژو پارس در جاده علویجه
چه چیزهایی را با معده خالی نخوریم یا کمتر بخوریم؟
تصاویر کمتر دیده شده از جنگ چهل روزه
حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک/سپاه محل استقرار جنگنده‌های دشمن را درهم کوبید
ویدیویی که باید شیخ نشین‌ها ببینید: خلیج الفارسی
ماهی ترسناکی که پیام‌آور زلزله و سونامی است
سخنان جنجالی پزشکیان درباره تاثیر تحریم‌ها در صداوسیما
برای شکستن محاصره دریایی تمهیدات لازم اندیشیده شده است / ایران دست روی دست نمی‌گذارد
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۱ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۶۹ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۱ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۴۰ نظر)
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ نسخه ناترازی یا جرقه گرانی؟ / زندیان: بنزین را نمی‌توان فقط با یک عدد سنجید  (۳۹ نظر)
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ آغاز اصلاح مصرف یا نرخ‌بازی تازه‌!  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005qBp
tabnak.ir/005qBp