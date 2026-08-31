اعلام زمان بلیتفروشی دربی
عصر امروز سایت بلیت فروشی داربی تهران باز خواهد شد. این دیدار در اصفهان و ورزشگاه نقش جهان برگزار میشود.
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به گزارش تابناک؛صدوهفتمین دربی پایتخت، روز چهارشنبه ۱۱ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ به میزبانی ورزشگاه نقشجهان اصفهان برگزار خواهد شد.
ظرفیت هواداران برای این دیدار ۳۵ هزار نفر تعیین شده که سهمیه هر دو تیم بهصورت ۵۰-۵۰ تقسیم میشود؛ از این میزان، ۲۹ هزار بلیت به آقایان در طبقه اول و ۶ هزار بلیت به بانوان در طبقه دوم اختصاص یافته است.
طبق اعلام مسئولان، سامانه بلیتفروشی این مسابقه از عصر امروز در دسترس علاقهمندان قرار میگیرد.
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