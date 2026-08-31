خبر خوب برای بازنشستگان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ آیین رونمایی از طرح ملی «هم‌گام» با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد. این طرح با هدف بازتعریف تعامل سازمان با کارفرمایان و ارتقای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای طراحی شده است.

غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در این مراسم با تأکید بر اینکه تأمین اجتماعی همگانی یکی از مطالبات دیرین جامعه کارگری و بازنشستگان است، اظهار داشت: الگوی تعامل فعلی سازمان با جامعه کارفرمایی طی سالیان اخیر فاقد کارآمدی و ارزش‌افزوده بوده است. استمرار نگاه یک‌طرفه در این تعاملات، نه تنها به نفع سازمان نیست، بلکه باعث فرسایش سرمایه اجتماعی می‌شود.

وی با اشاره به تأکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر «سه‌جانبه‌گرایی» گفت: بخش اصلی این راهبرد، به رسمیت شناختن کارفرمایان به عنوان شرکای راهبردی است. اگر به دنبال پایداری تأمین اجتماعی هستیم، باید بپذیریم که چرخ کسب‌وکار کارفرمایان، موتور محرک اشتغال و منابع سازمان است. در شرایط دشوار اقتصادی، حمایت از کارفرما ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که توقف فعالیت آنها مستقیماً معیشت کارگران و وضعیت بازنشستگان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، گذار از «ابزار‌های قهری» به سمت «خلق ارزش مشترک» را محور اصلی طرح «هم‌گام» دانست و افزود: نباید مشارکت کارفرمایان در پرداخت حق بیمه، به انگیزه‌ای برای فرار بیمه‌ای یا روی آوردن به ابزار‌های قهری تبدیل شود. هدف ما بهره‌گیری از مسیر‌های نوآورانه است تا کارفرمایان بتوانند بدون فشار مضاعف، وظایف قانونی خود را ایفا کنند.

محمدی یکی از مصادیق اجرایی این رویکرد را تعیین تکلیف بدهی‌های معوق کارفرمایان دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از “اوراق گام” به عنوان ابزاری مالی در شبکه بانکی، ظرفیت بالقوه‌ای است که تاکنون به‌خوبی از آن بهره‌برداری نشده است. سازمان تأمین اجتماعی در پی ایفای نقش نهاد مالی یا جایگزینی بانک‌ها نیست؛ بلکه به دنبال استفاده از ابزار‌های نوین مالی است تا ضمن وصول مطالبات، فشاری بر نقدینگی واحد‌های تولیدی وارد نشود.

وی با اشاره به پیوند ناگسستنی میان پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و نظام سلامت کشور تصریح کرد: ناپایداری در تأمین اجتماعی مستقیماً به نظام سلامت سرایت می‌کند و کسری منابع، پاسخگویی به نیاز‌های درمانی را دشوار می‌سازد. طرح “هم‌گام” با تکیه بر مشارکت طرفین و با هدف مانع‌زدایی از کسب‌وکارها، تلاشی برای عبور از بن‌بست‌های فعلی و تضمین آینده‌ای پایدار برای ذی‌نفعان است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان از یک سو باید منابع خود را برای انجام تعهداتش وصول کند و از سوی دیگر، نباید وصول مطالبات به شرکت‌هایی که در حال تولید، خلق ثروت و ایجاد اشتغال هستند، آسیب بزند.

احمد میدری در نشست بررسی و معرفی ظرفیت‌های اوراق گام، با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست و فعالان اقتصادی حاضر در آن اظهار کرد: جامعه امروز ما با دو مسئله بزرگ تورم و بیکاری مواجه است و مردم و اقتصاد ایران از این دو مشکل رنج می‌برند.

وی با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره این دو محور افزود: این موضوعات همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده، اما تاکنون راهکار‌هایی که بتواند اقتصاد کشور را به وضعیت مطلوب برساند، به شکل کافی اجرایی نشده است و باید برای حل این دو مشکل اساسی حرکت کنیم.

میدری با تشریح فلسفه استفاده از «پول نشاندار» و ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای گفت: هرچه تورم افزایش پیدا می‌کند، پول بیشتر به سمت دارایی‌های سوداگرانه مانند طلا، ارز و زمین حرکت می‌کند و در مقابل، بخش مولد اقتصاد با کمبود منابع و اعتبار مواجه می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ذات تورم ایجاد ترس و نااطمینانی است و افراد و بنگاه‌ها برای حفظ منابع خود به سمت دارایی‌هایی می‌روند که تصور می‌کنند ارزش پولشان را حفظ می‌کند. در نتیجه، منابع از بخش‌های مولد خارج شده و این روند می‌تواند به کاهش اشتغال و افزایش بیشتر تورم منجر شود.

وی با اشاره به سابقه استفاده از ابزار‌های مشابه در نظام‌های مالی دنیا گفت: اوراق گام در ایران نیز با هدف استفاده از ظرفیت پول نشاندار طراحی شده است، اما با وجود اصلاحات متعدد دستورالعمل‌های مربوط به این اوراق از سال ۱۳۹۸ تاکنون، استفاده از آن هنوز به اندازه ظرفیت موجود گسترش پیدا نکرده است.

میدری افزود: در خردادماه امسال، در دولت آیین‌نامه‌ای تصویب شد که بر اساس آن، چندین دستگاه دولتی موظف به پذیرش اوراق گام شده‌اند. سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های دولتی، وزارت نفت، وزارت نیرو، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی هستند که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای استفاده از ابزار‌های مالی جدید فراهم شده است، اظهار کرد: دولت و کارشناسان بخش‌های مختلف برای بهبود شرایط اقتصاد ایران، استفاده از اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، برات الکترونیکی و گواهی سپرده خاص را مورد توجه قرار داده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اکنون لازم است اراده سازمان‌های بزرگ دولتی برای استفاده از این ابزار‌ها شکل بگیرد و بخش خصوصی نیز از ظرفیت‌های موجود مطلع شود.

میدری با اشاره به همکاری برخی بانک‌ها در اجرای این طرح گفت: در سیستم بانکی هنوز موانعی وجود دارد، اما مدیران و مجموعه‌هایی مانند بانک تجارت و بانک رفاه با جدیت این موضوع را دنبال کرده‌اند تا شرایط لازم برای استفاده از این ابزار فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه این نشست باید آغاز یک فرآیند عملیاتی باشد، گفت: قانون تازه‌ای وضع نکرده‌ایم و حرف جدیدی نیز مطرح نشده است؛ بلکه می‌خواهیم از امکانی که دیگران ایجاد کرده‌اند برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران، سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان استفاده کنیم.

میدری خواستار دریافت بازخورد فعالان بخش خصوصی درباره مشکلات اجرای این طرح شد و افزود: قرار است یک ماه آینده دوباره این جلسه برگزار شود تا دوستان بخش خصوصی مشکلاتی را که هنگام مراجعه به بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند مطرح کنند و در صورت نیاز، اصلاحات لازم انجام شود.

وی در تشریح یکی از اهداف این طرح گفت: اوراق گام قرار نیست حساب کارفرمایان را مسدود کند. اگر کارفرمایی بخواهد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را به اوراق گام تبدیل کند، باید بتواند از طریق بانک این فرآیند را انجام دهد و اگر این اتفاق رخ دهد، می‌تواند اتفاق بزرگی باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اگر کارفرمایی بخواهد حساب خود را مسدود کند و از مسیر‌های دیگری برای پرداخت بدهی استفاده کند، موضوع متفاوت است؛ اما اراده سازمان تأمین اجتماعی این است که وصول مطالبات به گونه‌ای انجام شود که شرکت‌های تولیدکننده و اشتغال‌زا با مشکل مواجه نشوند.

میدری با اشاره به تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بازنشستگان گفت: سازمان باید منابع خود را وصول کند؛ چرا که حدود پنج میلیون بازنشسته حقوق خود را دریافت می‌کنند و نمی‌توان به آنها گفت منابع نداریم. همین امشب باید معوقات را واریز کنیم و نمی‌توان این تعهد را به تعویق انداخت.

وی افزود: بنابراین سازمان تأمین اجتماعی از یک سو نیازمند وصول منابع و مطالبات خود است و از سوی دیگر باید مراقبت کند که این فرآیند به تولید و اشتغال آسیب نزند. استفاده از اوراق گام می‌تواند یکی از ابزار‌هایی باشد که میان این دو ضرورت تعادل ایجاد کند.

میدری خاطرنشان کرد: هدف این است که شرکتی که در حال تولید و ایجاد اشتغال است، بتواند فعالیت خود را ادامه دهد و در عین حال سازمان تأمین اجتماعی نیز منابع لازم برای انجام تعهدات خود، از جمله پرداخت حقوق و معوقات بازنشستگان، را در اختیار داشته باشد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان از یک سو باید منابع خود را برای انجام تعهداتش وصول کند و از سوی دیگر، نباید وصول مطالبات به شرکت‌هایی که در حال تولید، خلق ثروت و ایجاد اشتغال هستند، آسیب بزند.

احمد میدری در نشست بررسی و معرفی ظرفیت‌های اوراق گام، با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست و فعالان اقتصادی حاضر در آن اظهار کرد: جامعه امروز ما با دو مسئله بزرگ تورم و بیکاری مواجه است و مردم و اقتصاد ایران از این دو مشکل رنج می‌برند.

وی با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره این دو محور افزود: این موضوعات همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده، اما تاکنون راهکار‌هایی که بتواند اقتصاد کشور را به وضعیت مطلوب برساند، به شکل کافی اجرایی نشده است و باید برای حل این دو مشکل اساسی حرکت کنیم.

میدری با تشریح فلسفه استفاده از «پول نشاندار» و ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای گفت: هرچه تورم افزایش پیدا می‌کند، پول بیشتر به سمت دارایی‌های سوداگرانه مانند طلا، ارز و زمین حرکت می‌کند و در مقابل، بخش مولد اقتصاد با کمبود منابع و اعتبار مواجه می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ذات تورم ایجاد ترس و نااطمینانی است و افراد و بنگاه‌ها برای حفظ منابع خود به سمت دارایی‌هایی می‌روند که تصور می‌کنند ارزش پولشان را حفظ می‌کند. در نتیجه، منابع از بخش‌های مولد خارج شده و این روند می‌تواند به کاهش اشتغال و افزایش بیشتر تورم منجر شود.

وی با اشاره به سابقه استفاده از ابزار‌های مشابه در نظام‌های مالی دنیا گفت: اوراق گام در ایران نیز با هدف استفاده از ظرفیت پول نشاندار طراحی شده است، اما با وجود اصلاحات متعدد دستورالعمل‌های مربوط به این اوراق از سال ۱۳۹۸ تاکنون، استفاده از آن هنوز به اندازه ظرفیت موجود گسترش پیدا نکرده است.

میدری افزود: در خردادماه امسال، در دولت آیین‌نامه‌ای تصویب شد که بر اساس آن، چندین دستگاه دولتی موظف به پذیرش اوراق گام شده‌اند. سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های دولتی، وزارت نفت، وزارت نیرو، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی هستند که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای استفاده از ابزار‌های مالی جدید فراهم شده است، اظهار کرد: دولت و کارشناسان بخش‌های مختلف برای بهبود شرایط اقتصاد ایران، استفاده از اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، برات الکترونیکی و گواهی سپرده خاص را مورد توجه قرار داده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اکنون لازم است اراده سازمان‌های بزرگ دولتی برای استفاده از این ابزار‌ها شکل بگیرد و بخش خصوصی نیز از ظرفیت‌های موجود مطلع شود.

میدری با اشاره به همکاری برخی بانک‌ها در اجرای این طرح گفت: در سیستم بانکی هنوز موانعی وجود دارد، اما مدیران و مجموعه‌هایی مانند بانک تجارت و بانک رفاه با جدیت این موضوع را دنبال کرده‌اند تا شرایط لازم برای استفاده از این ابزار فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه این نشست باید آغاز یک فرآیند عملیاتی باشد، گفت: قانون تازه‌ای وضع نکرده‌ایم و حرف جدیدی نیز مطرح نشده است؛ بلکه می‌خواهیم از امکانی که دیگران ایجاد کرده‌اند برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران، سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان استفاده کنیم.

میدری خواستار دریافت بازخورد فعالان بخش خصوصی درباره مشکلات اجرای این طرح شد و افزود: قرار است یک ماه آینده دوباره این جلسه برگزار شود تا دوستان بخش خصوصی مشکلاتی را که هنگام مراجعه به بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند مطرح کنند و در صورت نیاز، اصلاحات لازم انجام شود.

وی در تشریح یکی از اهداف این طرح گفت: اوراق گام قرار نیست حساب کارفرمایان را مسدود کند. اگر کارفرمایی بخواهد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را به اوراق گام تبدیل کند، باید بتواند از طریق بانک این فرآیند را انجام دهد و اگر این اتفاق رخ دهد، می‌تواند اتفاق بزرگی باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اگر کارفرمایی بخواهد حساب خود را مسدود کند و از مسیر‌های دیگری برای پرداخت بدهی استفاده کند، موضوع متفاوت است؛ اما اراده سازمان تأمین اجتماعی این است که وصول مطالبات به گونه‌ای انجام شود که شرکت‌های تولیدکننده و اشتغال‌زا با مشکل مواجه نشوند.

میدری با اشاره به تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بازنشستگان گفت: سازمان باید منابع خود را وصول کند؛ چرا که حدود پنج میلیون بازنشسته حقوق خود را دریافت می‌کنند و نمی‌توان به آنها گفت منابع نداریم. همین امشب باید معوقات را واریز کنیم و نمی‌توان این تعهد را به تعویق انداخت.

وی افزود: بنابراین سازمان تأمین اجتماعی از یک سو نیازمند وصول منابع و مطالبات خود است و از سوی دیگر باید مراقبت کند که این فرآیند به تولید و اشتغال آسیب نزند. استفاده از اوراق گام می‌تواند یکی از ابزار‌هایی باشد که میان این دو ضرورت تعادل ایجاد کند.

میدری خاطرنشان کرد: هدف این است که شرکتی که در حال تولید و ایجاد اشتغال است، بتواند فعالیت خود را ادامه دهد و در عین حال سازمان تأمین اجتماعی نیز منابع لازم برای انجام تعهدات خود، از جمله پرداخت حقوق و معوقات بازنشستگان، را در اختیار داشته باشد..