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ممبینی از فدراسیون فوتبال رفت

با حکم مهدی تاج، رییس فدراسیون، حامد مومنی به عنوان سرپرست دبیرکلی منصوب شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۵۸
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حامد مومنی

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با حکم مهدی تاج، رییس فدراسیون، حامد مومنی به عنوان سرپرست دبیرکلی منصوب شد.

مومنی که پیش از پیوستن به فدراسیون در سال ۱۳۸۶ عضوی از جامعه رسانه‌های ورزشی کشور بود، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات اجتماعی می‌باشد.

علاوه بر این بخشی از مدارک بین‌المللی مومنی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- فارغ‌التحصیل دوره مطالعات پیشرفته در مدیریت فوتبال از دانشگاه لوزان، سوئیس

- فارغ التحصیل دوره تخصصی مدیریت فوتبال از یوفا

- فارغ التحصیل دوره تخصصی برگزاری رویداد‌های بزرگ ورزشی از دانشگاه مدیریت میلان، ایتالیا

- فارغ التحصیل دوره عالی مدیریت و حکمرانی مطلوب سازما‌های ورزشی از فیفا

- دارای گواهینامه تخصصی رهبری و مدیریت فوتبال از کنفدراسیون فوتبال آسیا

ایشان علاوه بر سوابق متعدد اجرایی، از سال ۱۳۹۱ ناظر بین المللی کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا بوده است که از مهم‌ترین رویداد‌ها و تورنمنت‌های تحت نظر مومنی می‌توان به برگزاری فینال جام جهانی فوتسال لیتوانی در سال ۲۰۲۱ و برگزاری ۶ مسابقه در مسابقات فوتبال المپیک ۲۰۲۴ فرانسه اشاره نمود.

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حامد مومنی هدایت الله ممبینی فدراسیون فوتبال مهدی تاج تابناک ورزشی
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