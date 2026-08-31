عکس: جشن بزرگ میلاد پیامبر در تهران

همزمان با فرا رسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص)، جشن بزرگ «امت احمد» عصر یکشنبه ۸ شهریورماه با حضور گسترده خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم در حدفاصل میدان هفت‌تیر تا میدان ولیعصر (عج) برگزار شد. این رویداد که با برپایی غرفه‌های متنوع فرهنگی، هنری و مذهبی همراه بود، فضایی پرشور از همبستگی و شادی را برای شهروندان تهرانی رقم زد.