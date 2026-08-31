ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۲۲۵۷
بازدید: ۴

عکس: جشن بزرگ میلاد پیامبر در تهران

همزمان با فرا رسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص)، جشن بزرگ «امت احمد» عصر یکشنبه ۸ شهریورماه با حضور گسترده خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم در حدفاصل میدان هفت‌تیر تا میدان ولیعصر (عج) برگزار شد. این رویداد که با برپایی غرفه‌های متنوع فرهنگی، هنری و مذهبی همراه بود، فضایی پرشور از همبستگی و شادی را برای شهروندان تهرانی رقم زد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری جشن بزرگ میلاد پیامبر امت احمد هفته وحدت
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha