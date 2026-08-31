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قیمت تتر در بازار امروز 9 شهریور 1405
قیمت تتر به ۲۰۷ هزارتومان رسید.
کد خبر:
۱۳۹۲۲۵۵
تاریخ انتشار:
۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴
31 August 2026
کد خبر:
۱۳۹۲۲۵۵
|
۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴
31 August 2026
|
2
بازدید
2
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