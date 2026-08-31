پایان کار باند جعل اسناد در بابلسر

رئیس کل دادگستری مازندران از شناسایی و متلاشی شدن یک باند سازمان‌یافته و پیچیده جعل اسناد و کلاهبرداری شبکه‌ای در شهرستان بابلسر خبر داد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران از شناسایی و متلاشی شدن یک باند سازمان‌یافته و پیچیده جعل اسناد و کلاهبرداری شبکه‌ای در شهرستان بابلسر خبر داد.

وی اظهار کرد: در این پرونده، اعضای باند با جعل اسناد و مهر‌های دولتی و همچنین صدور آرای جعلی داوری، اقدام به ایجاد پرونده‌های واهی، فریب افراد و کلاهبرداری از آنان می‌کردند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در پی وصول گزارش‌های مردمی، موضوع با ورود حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و پیگیری دادستانی شهرستان بابلسر در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و قضایی، رئیس این باند و دو نفر از اعضای اصلی آن دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه تحقیقات برای شناسایی ابعاد مختلف فعالیت این شبکه همچنان ادامه دارد، گفت: اعضای این باند با جعل اسناد و مهر‌های دولتی مختلف، ضمن فریب افراد، علاوه بر کلاهبرداری، مرتکب فروش مال غیر نیز می‌شدند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، اعضای این شبکه با استفاده از آرای جعلی داوری، موجب ایجاد حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۵.۵ همت محکومیت مالی در دستگاه قضایی شده بودند.

وی تأکید کرد: ابعاد و میزان دقیق جرائم ارتکابی این شبکه پس از تکمیل تحقیقات مشخص خواهد شد و بررسی‌ها برای شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده ادامه دارد