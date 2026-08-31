عکس: صنعت شیلات در اروپا، قربانی خشکسالی
گرمای سوزان و خشکسالیهای بیسابقه در تابستان جاری، اکوسیستمها و کسبوکارهای متعددی را در سراسر اروپا به زانو درآورده است. از دریاچههای اسلوونی و شاخههای رود دانوب در صربستان گرفته تا مزارع پرورش ماهی در جمهوری چک، رومانی و مجارستان، بحرانِ کمآبی، حیاتِ آبزیان و معیشت ماهیگیران را با تهدیدی جدی و فراگیر روبرو کرده است.
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برچسبها:عکس بین الملل شیلات اروپا خشکسالی
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