گردوخاک و باد شدید در پایتخت
مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور اعلام کرد: توده گردوخاک و وزش باد شدید با سرعت تا ۳۰ نات، طی دقایق آینده در سطح استان تهران آغاز خواهد شد و این مخاطره تا حدود ظهر ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۴۹| |
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به گزارش تابناک؛ مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور از آغاز توده گردوخاک و وزش باد شدید با سرعت تا ۳۰ نات در سطح استان تهران طی دقایق آینده خبر داد.
بر اساس گزارش تلفنی مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، توده گردوخاک و وزش باد شدید با سرعت تا ۳۰ نات در سطح استان تهران طی دقایق آینده آغاز خواهد شد.
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