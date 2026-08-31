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گردوخاک و باد شدید در پایتخت

مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور اعلام کرد: توده گردوخاک و وزش باد شدید با سرعت تا ۳۰ نات، طی دقایق آینده در سطح استان تهران آغاز خواهد شد و این مخاطره تا حدود ظهر ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۴۹
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تهران غبارآلود

 

به گزارش تابناک؛ مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور از آغاز توده گردوخاک و وزش باد شدید با سرعت تا ۳۰ نات در سطح استان تهران طی دقایق آینده خبر داد. 

بر اساس گزارش تلفنی مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، توده گردوخاک و وزش باد شدید با سرعت تا ۳۰ نات در سطح استان تهران طی دقایق آینده آغاز خواهد شد. 

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گردوخاک پایتخت وزش باد
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