گردوخاک و باد شدید در پایتخت

مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور اعلام کرد: توده گردوخاک و وزش باد شدید با سرعت تا ۳۰ نات، طی دقایق آینده در سطح استان تهران آغاز خواهد شد و این مخاطره تا حدود ظهر ادامه خواهد داشت.