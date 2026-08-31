اسیدپاشی برادر روی صورت خواهر

زن جوان که با اسید سوخته بود به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. او که از ناحیه دست و صورت آسیب دیده بود پس از درمان، مدعی شد که برادرش اسید را روی او ریخته است.

به گزارش تابناک؛ روزنامه ایران نوشت: زن جوان که با اسید سوخته بود به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. او که از ناحیه دست و صورت آسیب دیده بود پس از درمان، مدعی شد که برادرش اسید را روی او ریخته است.

بدنبال اظهارات زن جوان، برادر او بازداشت شد و در تحقیقات گفت: «خواهرم چندباری مرا با زور به کمپ ترک اعتیاد برده بود و این در حالی بود که در کمپ با من رفتار بدی داشتند. اینبار سه ماه در کمپ بستری بودم و هر چه التماسش می‌کردم مرا از کمپ بیرون بیاورد قبول نمی‌کرد. من هم با هر سختی بود خودم را از کمپ نجات دادم. این در حالی بود که قبل از اینکه من را به کمپ ببرند، پول‌ها و کارت بانکی‌ام را از من گرفت. من در سه ماه گذشته شرایط خیلی بدی را سپری می‌کردم و کینه خواهرم را به دل گرفتم تا اینکه ظرف حاوی مواد لوله باز کن خریدم و به سراغ خواهرم رفتم و به او گفتم کارت‌های بانکی و پولهایم را پس بده، اما او جواب قانع کننده‌ای به من نداد و من که از دستش عصبانی بودم مواد اسیدی را روی او ریختم.»

متهم به دستور بازپرس جنایی بازداشت شده و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.