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آزادی دو گروگان پس از ۲۵ روز اسارت در جیرفت

دادستان شهرستان جیرفت از آزادی دو گروگان پس از حدود ۲۵ روز اسارت خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۴۷
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آدم ربایی

به گزارش تابناک؛ افشین صالحی‌نژاد دادستان شهرستان جیرفت امروز دوشنبه ۹ شهریور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع این آدم‌ربایی و درخواست گروگان‌گیران برای دریافت وجه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی قرار گرفت و با پیگیری‌های مستمر، زمینه آزادی گروگان‌ها فراهم شد.

وی افزود: این عملیات با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی، مجموعه‌های امنیتی و انتظامی، اداره اطلاعات، پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت و همچنین همراهی سران طوایف و معتمدان استان سیستان و بلوچستان به نتیجه رسید و هر دو گروگان بدون پرداخت وجه آزاد شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی عوامل دخیل در این پرونده، به‌ویژه مأموران پلیس آگاهی شهرستان جیرفت، تأکید کرد: اقدامات قانونی برای شناسایی و برخورد با عوامل این پرونده با جدیت ادامه دارد.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام علیه امنیت و آرامش شهروندان برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و اجازه نخواهد داد افراد سودجو با ارتکاب چنین جرائمی، امنیت عمومی جامعه را خدشه‌دار کنند.

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آدم ربایی جیرفت کرمان اسارت
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