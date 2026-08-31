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فردا آخرین مهلت انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۵

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ تا فردا سه‌شنبه ۱۰ شهریور فرصت دارند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، فرم انتخاب رشته اینترنتی خود را تکمیل کنند.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۴۰
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به گزارش تابناک؛ داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ که تاکنون انتخاب‌های خود را ثبت نکرده‌اند، تا فردا سه‌شنبه ۱۰ شهریور فرصت دارند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، فرم انتخاب رشته اینترنتی خود را تکمیل کنند. دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی این آزمون که شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌هاست، از عصر روز چهارشنبه ۴ شهریور در درگاه سازمان سنجش منتشر شده است. داوطلبان پیش از ثبت انتخاب‌ها باید دفترچه و اطلاعیه‌های مرتبط را به دقت مطالعه کنند. در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر ثبت‌نام کردند و بیش از ۴۹۷ هزار نفر حداقل در یک کدگرایش در دوره‌های مختلف از جمله روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی، مشترک و دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.

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