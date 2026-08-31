رگبار باران و رعدوبرق در ۱۱ استان
به گزارش تابناک به نقل از سازمان هواشناسی، امروز (دوشنبه) در برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز واقع در استانهای قزوین، البرز و تهران، در بعضی ساعات رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک رخ خواهد داد.
این شرایط فردا (سهشنبه) در برخی مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و ارتفاعات البرز ادامه خواهد خواهد داشت.
تا پایان هفته بهتدریج در غرب، نیمه شمالی و سپس در نیمه شرقی کشور کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.
طی پنج روز آینده در شرق کشور وزش باد شدید ادامه خواهد داشت. همچنین امروز در مناطقی از غرب، جنوب، مرکز و دامنههای جنوبی البرز، به ویژه در ساعات بعد از ظهر وزش باد رخ خواهد داد که در مناطق مستعد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
طی سه روز آینده دریای خزر، دریای عمان و طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه خلیج فارس مواج و متلاطم است.
امروز آسمان تهران کمی ابری از بعدازظهر وزش باد و گاهی وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۸ و کمینه دمای آن به ۲۶ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.