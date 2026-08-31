قتل رفیق به خاطر رمز ارز

مردی که دوستش او را به قتل رسانده بود، خود را به پلیس تسلیم کرد و گفت که با مقتول دوست بوده و برای حل اختلافشان با هم دیدار کرده بودند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، ساعت ۷ شنبه هفتم شهریورماه یکی از ماموران کلانتری جامی در تماس تلفنی با بازپرس کشیک ویژه قتل دادسرای جنایی تهران او را در جریان قتل مردی میانسال قرار داد.

بازپرس و تیم جنایی پلیس آگاهی تهران برای بررسی ماجرا به محل مورد نظر اعزام شدند و مشاهده کردند زن و مرد جوان که صاحبخانه بودند، در خانه حضور داشتند. در اتاق نشیمن جسد مرد میانسالی افتاده بود که آثار ۱۵ ضربه چاقو و شیشه روی گردن و بقیه نقاط مختلف بدنش دیده می‌شد و زمان کوتاهی از مرگش گذشته بود.

قتل با چاقو و شیشه شکسته

ماموران به تحقیق از زوج صاحبخانه پرداختند که معلوم شد مقتول یکی از دوستان‌شان بوده و با یکی از دوستانش که اختلاف مالی داشتند، برای حل این مشکل به خانه آنها آمده بودند، اما میان آن دو درگیری رخ داده است. با شدت درگیری یکی از آنها به سمت شیشه میز پرت شده و آن را شکسته است.

در ادامه این درگیری، مرد مهمان با دوست‌شان درگیر شده و با چاقویی که همراه داشته و با شیشه‌های شکسته میز او را به‌شدت زخمی کرده است و بعد هم با تهدید آنها متواری شده است. آنها سریع به اورژانس زنگ می‌زنند، اما مرد زخمی به‌دلیل شدت جراحات وارده در خانه فوت کرد. ۲ چاقو در صحنه جنایت کشف می‌شود که روی یکی از آنها آثار لکه‌های خون مقتول به‌دست می‌آید.

ما با هم دوست بودیم اما...

با شناسایی هویت قاتل فراری، او تحت تعقیب پلیس بود تا این‌که ۱۲۰دقیقه بعد از جنایت متهم میانسال که همه راه‌های فرار را بسته می‌دید به اداره پلیس رفت و خود را تسلیم کرد.

متهم با انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بازجویی شد و با اعتراف به قتل در تشریح ماجرا گفت: من و مقتول از مدت‌ها قبل در زمینه خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در زمینه رمزارز فعالیت داشتیم، اما دچار مشکلاتی شدیم و ارتباطمان قطع شد. اما اختلافات مالی در رابطه با معاملات رمزارز همچنان میان ما دو نفر وجود داشت.

وی ادامه داد: شب قبل او سراغم آمد تا به مشکلات پیش آمده میان‌مان پایان دهیم که قبول کردم. با هم به خانه یکی از دوستانش رفتیم. با هم حرف زدیم و شب را آنجا ماندیم، اما روز بعد دوباره مشاجره‌مان شد و در این درگیری عصبانی شدم و با ضربات چاقو او را به قتل رساندم.

متهم اظهار کرد: شیشه میز هم شکست و هر دوی‌مان سمت آن پرت شدیم که وی به‌شدت به آن شیشه‌ها برخورد کرد و دچار جراحات شد. از ترس فرار کردم و آواره خیابان‌ها شدم. عذاب وجدان رهایم نکرد و این بود که تصمیم گرفتم خودم را پلیس تسلیم کنم.

قاتل نمی‌خواست طلب میلیاردی مقتول را پس بدهد

در جریان تحقیقات بعدی از خانواده مقتول معلوم شد او با قاتل که در زمینه خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در زمینه رمزارز فعالیت داشته اعتماد کرده و با هم کار می‌کردند. حتی مقتول یک میلیارد تومان به قاتل داده بوده تا با آن در رمزارز برایش سرمایه‌گذاری کند که این اقدام انجام می‌گیرد و بعد از مدتی آن سرمایه رشد می‌کند و تبدیل به ۳میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان می‌شود.

مقتول این پول را از قاتل طلب می‌کند، اما او از پرداخت آن طفره می‌رود و اختلاف و درگیری‌شان سر این موضوع شروع می‌شود. آن‌ها گفتند مرد میانسال برای آن‌که این طلب میلیاردی را پرداخت نکند برادرمان را به قتل رسانده است.

با جمع‌بندی این اطلاعات، تحقیقات پلیسی وارد مرحله جدیدی شد.

غلامحسین صادق‌زاده بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت: با اعتراف اولیه متهم به قتل، او در بازداشت به‌سر می‌برد و تحقیقات تکمیلی از وی ادامه دارد.