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هشدار پزشکیان: جنگ نمی‌خواهیم، اما پاسخ می‌دهیم

رئیس جمهور به متجاوزان هشدار داد: ما دنبال جنگ نیستیم و این پیام روشنی است که تاکنون به دنیا اعلام کرده‌ایم، اما در مقابل هرگونه تجاوز، هرگز آرام نخواهیم نشست و پاسخ قاطعی به متجاوزان خواهیم داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۳۲
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پاسخ ایران

رئیس‌جمهور با اشاره به پیوند تاریخی و تمدنی کشورهای منطقه، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست، اما در برابر هرگونه تجاوز با قدرت و قاطعیت پاسخ خواهد داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز پیش از ترک تهران به مقصد قرقیزستان به منظور شرکت در بیست‌وششمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، با اشاره به اهمیت راهبردی این نشست بین‌المللی، اظهار داشت: این اجلاس بسیار حائز اهمیت است و اکثر سران منطقه در آن حضور خواهند داشت. در شرایطی که برخی نهادهای بین‌المللی به دنبال ایجاد فضای تک‌صدایی در جهان هستند، این نشست نمادی از وجود صداهای متنوع و مستقل در عرصه جهانی به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر پیشینه کهن و تمدنی کشورهای منطقه، تصریح کرد: ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که سرنوشت، تاریخ و تمدن آن به هزاران سال پیش بازمی‌گردد و همیشه با یکدیگر در ارتباط، همزیستی و رشد بوده‌ایم. بنابراین، صلح، امنیت، اقتصاد و تمدن از این سرزمین برخاسته است و طبیعی است که باید برای گسترش این روند در دنیای امروز تلاش کنیم.

پزشکیان با اشاره به پیوند تنگاتنگ آرامش، رشد، صلح و توسعه منطقه، ابراز امیدواری کرد که در این اجلاس، با گفت‌وگوهای سازنده، توانایی مدیریت منطقه توسط خود مدیران و رؤسای جمهور کشورها به اثبات برسد

رئیس جمهور به متجاوزان هشدار داد: ما دنبال جنگ نیستیم و این پیام روشنی است که تاکنون به دنیا اعلام کرده‌ایم، اما در مقابل هرگونه تجاوز، هرگز آرام نخواهیم نشست و پاسخ قاطعی به متجاوزان خواهیم داد.

وی تاکید کرد: بی‌ثباتی و ناآرامی در منطقه به نفع هیچ‌یک از کشورها نیست و همه را دچار چالش خواهد کرد؛ بنابراین باید دست به دست هم دهیم و برای تأمین امنیت، اقتصاد و توسعه منطقه تلاش کنیم.

پزشکیان در پایان با ابراز امیدواری از دستاوردهای این اجلاس، گفت: حضور اکثر سران منطقه و گفتگوهای دوجانبه در حاشیه این نشست، می‌تواند به روند امنیتی، اقتصادی و سیاسی منطقه کمک کند و ان‌شاءالله دستاوردهای خوبی برای همه کشورها به همراه داشته باشد.

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