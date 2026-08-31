ضربۀ سپاه به پهپاد MQ9 در خلیج فارس

یک فروند پهپاد MQ9 آمریکایی بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و به داخل آبهای نیلگون خلیج فارس سقوط کرد.

به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از سرنگونی یک فروند پهپاد MQ9 آمریکایی بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت خبر داد.

متن روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم الله القاصم الجبارین

وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه

ملت تاریخ ساز ایران اسلامی استمرار حضور میدانی شما بزرگترین پشتگرمی رزمندگان اسلام است.

به استحضار ملت شریف و سربلند می رساند، دقایقی پیش با آتش موشکی رزمندگان همیشه بیدار پدافند هوایی نوین سپاه پاسداران، یک فروند هواپیمای بدون سرنشین دور برد MQ9 آمریکایی بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و به داخل آبهای نیلگون خلیج فارس سقوط کرد.

و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم

