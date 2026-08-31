پزشکیان رهسپار قرقیزستان شد

رئیس‌جمهور به منظور شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای، عازم بیشکک پایتخت قرقیزستان شد.

رئیس جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس تهران را به مقصد بیشکک پایتخت قرقیزستان ترک کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مسعود پزشکیان در این سفر دو روزه علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس با تعدادی از سران شرکت‌کننده در این اجلاس از جمله نخست وزیر هند، نخست وزیر پاکستان و روسای جمهور قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان دیدار و گفت‌وگو دوجانبه خواهد داشت.

پزشکیان همچنین در جریان این سفر و به دعوت رئیس جمهور قرقیزستان، در مراسم رسمی افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایری حضور خواهد یافت.

