مردم شریف و بپاخاسته ایران اسلامی، صد و هشتاد و سه شب حضور حماسی بی وقفه و تاریخ ساز شما در میدان، دشمن را در بُهت و حیرت فرو برده، امیدبخش مستضعفان و روشنی چشم رزمندگان اسلام است.

سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره ۲ اعلام کرد: ️دقایقی پیش رزمندگان غیور نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن آمریکایی - صهیونی به جزیره لارک، در عملیات تنبیه متجاوز در یک عملیات ترکیبی موشکی پهپادی با رمز یا محمدابن عبدالله(ص) به زیرساخت های فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگنده های دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در اردن با شلیک موشک های بالستیک در هم کوبیدند

به گزارش تابناک؛ در اطلاعیه شماره ۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:



بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ



مردم شریف و بپاخاسته ایران اسلامی،صد و هشتاد و سه شب حضور حماسی بی وقفه و تاریخ ساز شما در میدان، دشمن را در بُهت و حیرت فرو برده، امیدبخش مستضعفان و روشنی چشم رزمندگان اسلام است.

️دقایقی پیش رزمندگان غیور نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن آمریکایی - صهیونی به جزیره لارک، در عملیات تنبیه متجاوز در یک عملیات ترکیبی موشکی پهپادی با رمز یا محمدابن عبدالله(ص) به زیرساخت های فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگنده های دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در اردن با شلیک موشک های بالستیک در هم کوبیدند و خسارات سنگینی به آن وارد کردند.

️سپاه پاسداران اخطار کرد؛ تجاوز و جنایت، استیصال دشمن در تضعیف کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را چاره نخواهد کرد و هر شلیک با پاسخ های کوبنده‌تری جواب داده خواهد شد.

و ما النصر اِلا من عند الله العزیز الحکیم

