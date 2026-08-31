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بیانیه سپاه:زیرساخت‌های هوایی آمریکا هدف قرار گرفت

مردم شریف و بپاخاسته ایران اسلامی، صد و هشتاد و سه شب حضور حماسی بی وقفه و تاریخ ساز شما در میدان، دشمن را در بُهت و حیرت فرو برده، امیدبخش مستضعفان و روشنی چشم رزمندگان اسلام است.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۲۳
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بیانیه سپاه

سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره ۲ اعلام کرد: ️دقایقی پیش رزمندگان غیور نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن آمریکایی - صهیونی به جزیره لارک، در عملیات تنبیه متجاوز در یک عملیات ترکیبی موشکی پهپادی با رمز یا محمدابن عبدالله(ص) به زیرساخت های فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگنده های دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در اردن با شلیک موشک های بالستیک در هم کوبیدند

به گزارش تابناک؛ در اطلاعیه شماره ۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:


بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ 


مردم شریف و بپاخاسته ایران اسلامی،صد و هشتاد و سه شب حضور حماسی بی وقفه و تاریخ ساز شما در میدان، دشمن را در بُهت و حیرت فرو برده، امیدبخش مستضعفان و روشنی چشم رزمندگان اسلام است.

️دقایقی پیش رزمندگان غیور نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن آمریکایی - صهیونی به جزیره لارک، در عملیات تنبیه متجاوز در یک عملیات ترکیبی موشکی پهپادی با رمز یا محمدابن عبدالله(ص) به زیرساخت های فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگنده های دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در اردن با شلیک موشک های بالستیک در هم کوبیدند و خسارات سنگینی به آن وارد کردند.

️سپاه پاسداران اخطار کرد؛ تجاوز و جنایت، استیصال دشمن در تضعیف کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را چاره نخواهد کرد و هر شلیک با پاسخ های کوبنده‌تری جواب داده خواهد شد.

و ما النصر اِلا من عند الله العزیز الحکیم
 

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