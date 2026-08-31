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9 ویدیو از شلیک و اصابت موشکهای ایران به پایگاههای آمریکا
9 ویدیو از شلیک و اصابت موشکهای ایران به پایگاههای آمریکا در اردن در پاسخ به حملات آمریکا به جزیره لارک طی ساعات اخیر را میبینید. در همین زمینه سپاه پاسداران در بیانیهای اعلام کرد رزمندگان غیور نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن آمریکایی - صهیونی به جزیره لارک، در عملیات تنبیه متجاوز در یک عملیات ترکیبی موشکی پهپادی با رمز «یا محمد بن عبدالله (ص)» به زیرساختهای فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگندههای دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در اردن با شلیک موشکهای بالستیک در هم کوبیدند و خسارات سنگینی به آن وارد کردند.
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