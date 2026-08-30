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کتککاری مسافران ایرانی در پرواز مالزی
بر اساس روایت یکی از مسافران، پرواز دیشب ایرانایرتور به مقصد کوالالامپور که ساعت 22:30 انجام شد، حدود ساعت سه بامداد شاهد درگیری شدید میان مسافران بود. گفته میشود اختلاف بر سر خم کردن صندلی آغاز شده و در ادامه به داد و فریاد، فحاشی و درگیری فیزیکی میان مسافران دو ردیف کشیده شده است. به گفته این مسافر، کادر پرواز در نهایت موفق به آرام کردن درگیری شدند؛ اما موضوع در همان هواپیما خاتمه پیدا کرد و پس از فرود نیز، بنا بر این روایت، اقدام مشخصی مانند جریمه، برخورد انتظامی یا جلوگیری از ادامه سفر مسافران درگیر انجام نشد. این اتفاق در حالی رخ داده که در بسیاری از نظامهای هوانوردی، ایجاد اخلال، تهدید یا درگیری فیزیکی داخل هواپیما میتواند موضوعی جدی در حوزه امنیت پرواز محسوب شود. برای نمونه، قوانین هوانوردی کره جنوبی صراحتاً رفتارهای پرخاشگرانه، ایجاد مزاحمت و درگیری فیزیکی داخل هواپیما را ممنوع کرده و در مواردی امکان ممانعت از سوار شدن مسافر نیز پیشبینی شده است.
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