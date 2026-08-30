حمله توپخانهای رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
رژیم اشغالگر منطقه «تل احمر» واقع در حومه استان قنیطره (جنوب لبنان) را هدف حمله توپخانهای خود قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۰۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از المیادین، رژیم اشغالگر یکشنبهشب منطقه «تل احمر شرقی» در حومه قنیطره واقع در جنوب لبنان را با شلیک چندین گلوله توپ هدف قرار داد.
اخیرا یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از جنوب سوریه بازدید کرده است که اعترضات مقامات سوری را به همراه داشته است.
رژیم صهیونیستی از زمان سقوط دولت اسد، علاوه بر بمباران مناطق مختلف این کشور، مناطق جنوبی این کشور را تحت اشغال خود درآورده است.
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